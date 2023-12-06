Академия Пушкаша

«Самое большое разочарование»: Черчесов оценил первое с октября поражение «Ференцвароша» в чемпионате

«Ференцварош» Черчесова победил «Академию Пушкаша» (4:2) и вернулся на 1-е место

Черчесов объяснил, почему «Ференцварош» едва не потерял очки в матче с «Академией Пушкаша»