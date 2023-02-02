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Пакш
«Ференцварош» победил «Пакш» (3:1). Команда Черчесова не проигрывает в чемпионате с октября
2 февраля 2023, 07:58
1
«Ференцварош» Черчесова победил в чемпионате Венгрии, забив на 92-й минуте
10 ноября 2022, 07:40
1
Черчесов – о «Ференцвароше»: «7 голов и 2 победы после чемпионства – меня радует такой подход к делу»
5 мая 2022, 20:20
1
«Ференцварош» Черчесова победил «Залаэгерсег» и возглавил таблицу
13 февраля 2022, 21:17
6
Руднев завершил карьеру в 29 лет из-за выкидыша супруги
5 октября 2017, 21:59
9
Черчесов – о «Ференцвароше»: «7 голов и 2 победы после чемпионства – меня радует такой подход к делу»
5 мая 2022, 20:20
1
«Ференцварош» Черчесова победил «Залаэгерсег» и возглавил таблицу
13 февраля 2022, 21:17
6
Руднев завершил карьеру в 29 лет из-за выкидыша супруги
5 октября 2017, 21:59
9
«Ференцварош» победил «Пакш» (3:1). Команда Черчесова не проигрывает в чемпионате с октября
2 февраля 2023, 07:58
1
«Ференцварош» Черчесова победил в чемпионате Венгрии, забив на 92-й минуте
10 ноября 2022, 07:40
1
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Последние матчи
Все
Залаэгерсег
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 18 тур
Залаэгерсег
3 : 1
03.02.2024
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 18 тур
Пакш
2 : 1
04.02.2024
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
Академия Пушкаша
0 : 1
07.02.2024
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
Мезекевешд
0 : 1
08.02.2024
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
Академия Пушкаша
0 : 1
07.02.2024
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 18 тур
Залаэгерсег
3 : 1
03.02.2024
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
Мезекевешд
0 : 1
08.02.2024
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 18 тур
Пакш
2 : 1
04.02.2024
Академия Пушкаша

Залаэгерсег - Пакш - 11 мая 2024

Залаэгерсег
11.05.2024, суббота, 00:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
- : -
Не начался
Пакш
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Залаэгерсег - Пакш
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Венгрия. Национальный чемпионат
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Текущие
Будущие
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Кишварда
- : -
10.02.2024
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
МТК
- : -
10.02.2024
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Дебрецен
- : -
10.02.2024
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Пакш
- : -
11.02.2024
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Дьошдьер
- : -
11.02.2024
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Кишварда
- : -
10.02.2024
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
МТК
- : -
10.02.2024
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Дебрецен
- : -
10.02.2024
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Пакш
- : -
11.02.2024
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Дьошдьер
- : -
11.02.2024
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Залаэгерсег
- : -
11.02.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 21 тур
Пакш
- : -
16.02.2024
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 21 тур
Кечкемет
- : -
17.02.2024
Уйпешт
Россия
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