Залаэгерсег

«Ференцварош» победил «Пакш» (3:1). Команда Черчесова не проигрывает в чемпионате с октября

«Ференцварош» Черчесова победил в чемпионате Венгрии, забив на 92-й минуте

Черчесов – о «Ференцвароше»: «7 голов и 2 победы после чемпионства – меня радует такой подход к делу»