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Уйпешт
Кечкемет
«Ференцварош» Черчесова может в следующем туре стать чемпионом Венгрии
1 мая 2023, 22:15
1
Ласина Траоре стал игроком «Уйпешта»
25 февраля 2019, 07:25
9
«Ференцварош» Черчесова может в следующем туре стать чемпионом Венгрии
1 мая 2023, 22:15
1
Ласина Траоре стал игроком «Уйпешта»
25 февраля 2019, 07:25
9
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Последние матчи
Все
Уйпешт
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 18 тур
МТК
2 : 0
02.02.2024
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 18 тур
Мезекевешд
0 : 3
04.02.2024
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
Уйпешт
1 : 2
06.02.2024
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
Кечкемет
2 : 1
08.02.2024
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
Уйпешт
1 : 2
06.02.2024
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 18 тур
МТК
2 : 0
02.02.2024
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
Кечкемет
2 : 1
08.02.2024
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 18 тур
Мезекевешд
0 : 3
04.02.2024
Кечкемет

Уйпешт - Кечкемет - 11 мая 2024

Уйпешт
11.05.2024, суббота, 00:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
- : -
Не начался
Кечкемет
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Уйпешт - Кечкемет
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Венгрия. Национальный чемпионат
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Текущие
Будущие
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Кишварда
- : -
10.02.2024
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
МТК
- : -
10.02.2024
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Дебрецен
- : -
10.02.2024
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Пакш
- : -
11.02.2024
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Дьошдьер
- : -
11.02.2024
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Кишварда
- : -
10.02.2024
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
МТК
- : -
10.02.2024
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Дебрецен
- : -
10.02.2024
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Пакш
- : -
11.02.2024
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Дьошдьер
- : -
11.02.2024
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Залаэгерсег
- : -
11.02.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 21 тур
Пакш
- : -
16.02.2024
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 21 тур
Кечкемет
- : -
17.02.2024
Уйпешт
Россия
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