Клуб из Венгрии вел переговоры с Талалаевым

Слезы в день рождения: венгерский вратарь дважды не дал забить мальчику перед матчем

«Сочи» может выкупить нового тренера за 1 миллион

Жори – обладатель премии Пушкаша за лучший гол 2019 года. Он опередил Месси и Кинтеро

Клуб из Венгрии вел переговоры с Талалаевым

«Сочи» может выкупить нового тренера за 1 миллион

Слезы в день рождения: венгерский вратарь дважды не дал забить мальчику перед матчем

Черчесов – о ничьей «Ференцвароша» с командой из зоны вылета: «МТК очень хорошо защищался»

«Ференцварош» Черчесова не смог забить МТК, идущему в зоне вылета в чемпионате Венгрии

Товарищеский матч. «Динамо» уступило венгерскому МТК, потерпев два поражения за день