Академия Пушкаша

«Самое большое разочарование»: Черчесов оценил первое с октября поражение «Ференцвароша» в чемпионате
Николич близок к назначению в венгерский клуб
«Ференцварош» Черчесова упустил победу в чемпионате Венгрии, пропустив на 89-й минуте
«Ференцварош» Черчесова победил «Академию Пушкаша» (4:2) и вернулся на 1-е место
«Ференцварош» Черчесова выиграл два стартовых матча в чемпионате Венгрии с общим счетом 5:0
«Самое большое разочарование»: Черчесов оценил первое с октября поражение «Ференцвароша» в чемпионате
«Ференцварош» Черчесова победил «Академию Пушкаша» (4:2) и вернулся на 1-е место
Черчесов объяснил, почему «Ференцварош» едва не потерял очки в матче с «Академией Пушкаша»
«Ференцварош» Черчесова стартовал в чемпионате Венгрии с победы над «Академией Пушкаша»
«Ференцварош» Черчесова упустил победу над «Академией Пушкаша», ведя в счете 2:0
Николич близок к назначению в венгерский клуб
«Ференцварош» Черчесова упустил победу в чемпионате Венгрии, пропустив на 89-й минуте
«Ференцварош» Черчесова выиграл два стартовых матча в чемпионате Венгрии с общим счетом 5:0
Товарищеские матчи. «Рубин» и «Крылья Советов» победили, «Ростов» спас ничью с «Фехерваром»
Миланов: «У меня было немало предложений, в том числе из России. Выбрал «Види» из-за Лиги Европы»