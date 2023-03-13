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Академия Пушкаша
Фехервар
«Самое большое разочарование»: Черчесов оценил первое с октября поражение «Ференцвароша» в чемпионате
13 марта 2023, 09:09
1
Николич близок к назначению в венгерский клуб
16 февраля 2023, 12:20
1
«Ференцварош» Черчесова упустил победу в чемпионате Венгрии, пропустив на 89-й минуте
7 ноября 2022, 07:40
1
«Ференцварош» Черчесова победил «Академию Пушкаша» (4:2) и вернулся на 1-е место
22 октября 2022, 21:33
2
«Ференцварош» Черчесова выиграл два стартовых матча в чемпионате Венгрии с общим счетом 5:0
14 августа 2022, 23:39
4
«Самое большое разочарование»: Черчесов оценил первое с октября поражение «Ференцвароша» в чемпионате
13 марта 2023, 09:09
1
«Ференцварош» Черчесова победил «Академию Пушкаша» (4:2) и вернулся на 1-е место
22 октября 2022, 21:33
2
Черчесов объяснил, почему «Ференцварош» едва не потерял очки в матче с «Академией Пушкаша»
1 августа 2022, 09:09
2
«Ференцварош» Черчесова стартовал в чемпионате Венгрии с победы над «Академией Пушкаша»
31 июля 2022, 23:57
2
«Ференцварош» Черчесова упустил победу над «Академией Пушкаша», ведя в счете 2:0
4 апреля 2022, 07:28
2
Николич близок к назначению в венгерский клуб
16 февраля 2023, 12:20
1
«Ференцварош» Черчесова упустил победу в чемпионате Венгрии, пропустив на 89-й минуте
7 ноября 2022, 07:40
1
«Ференцварош» Черчесова выиграл два стартовых матча в чемпионате Венгрии с общим счетом 5:0
14 августа 2022, 23:39
4
Товарищеские матчи. «Рубин» и «Крылья Советов» победили, «Ростов» спас ничью с «Фехерваром»
24 июня 2021, 22:37
2
Миланов: «У меня было немало предложений, в том числе из России. Выбрал «Види» из-за Лиги Европы»
7 октября 2019, 09:03
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Академия Пушкаша
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 18 тур
Залаэгерсег
3 : 1
03.02.2024
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 18 тур
Пакш
2 : 1
04.02.2024
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 8 тур
Кишварда
1 : 2
07.02.2024
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
Академия Пушкаша
0 : 1
07.02.2024
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
Академия Пушкаша
0 : 1
07.02.2024
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 18 тур
Пакш
2 : 1
04.02.2024
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 8 тур
Кишварда
1 : 2
07.02.2024
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 18 тур
Залаэгерсег
3 : 1
03.02.2024
Фехервар

Академия Пушкаша - Фехервар - 30 марта 2024

Академия Пушкаша
30.03.2024, суббота, 00:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 26 тур
- : -
Не начался
Фехервар
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Академия Пушкаша - Фехервар
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Венгрия. Национальный чемпионат
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Текущие
Будущие
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Кишварда
- : -
10.02.2024
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
МТК
- : -
10.02.2024
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Дебрецен
- : -
10.02.2024
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Пакш
- : -
11.02.2024
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Дьошдьер
- : -
11.02.2024
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Кишварда
- : -
10.02.2024
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
МТК
- : -
10.02.2024
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Дебрецен
- : -
10.02.2024
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Пакш
- : -
11.02.2024
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Дьошдьер
- : -
11.02.2024
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Залаэгерсег
- : -
11.02.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 21 тур
Пакш
- : -
16.02.2024
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 21 тур
Кечкемет
- : -
17.02.2024
Уйпешт
Россия
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