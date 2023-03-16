Слезы в день рождения: венгерский вратарь дважды не дал забить мальчику перед матчем

Черчесов – о ничьей «Ференцвароша» с командой из зоны вылета: «МТК очень хорошо защищался»

«Ференцварош» Черчесова не смог забить МТК, идущему в зоне вылета в чемпионате Венгрии

Товарищеский матч. «Динамо» уступило венгерскому МТК, потерпев два поражения за день