Залаэгерсег

«Ференцварош» Черчесова не смог забить МТК, идущему в зоне вылета в чемпионате Венгрии

Черчесов – о ничьей «Ференцвароша» с командой из зоны вылета: «МТК очень хорошо защищался»

Черчесов – о «Ференцвароше»: «7 голов и 2 победы после чемпионства – меня радует такой подход к делу»

Слезы в день рождения: венгерский вратарь дважды не дал забить мальчику перед матчем

Руднев завершил карьеру в 29 лет из-за выкидыша супруги

Черчесов – о «Ференцвароше»: «7 голов и 2 победы после чемпионства – меня радует такой подход к делу»

Слезы в день рождения: венгерский вратарь дважды не дал забить мальчику перед матчем

Черчесов – о ничьей «Ференцвароша» с командой из зоны вылета: «МТК очень хорошо защищался»

«Ференцварош» Черчесова не смог забить МТК, идущему в зоне вылета в чемпионате Венгрии

Товарищеский матч. «Динамо» уступило венгерскому МТК, потерпев два поражения за день