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Дебрецен
Академия Пушкаша
«Сочи» может выкупить нового тренера за 1 миллион
6 декабря 2023, 16:57
0
«Сочи» рассматривает тренера «Дебрецена»
4 декабря 2023, 22:22
3
«Самое большое разочарование»: Черчесов оценил первое с октября поражение «Ференцвароша» в чемпионате
13 марта 2023, 09:09
1
«Ференцварош» Черчесова победил «Академию Пушкаша» (4:2) и вернулся на 1-е место
22 октября 2022, 21:33
2
Клуб из Венгрии вел переговоры с Талалаевым
28 сентября 2022, 07:21
4
«Сочи» может выкупить нового тренера за 1 миллион
6 декабря 2023, 16:57
0
«Сочи» рассматривает тренера «Дебрецена»
4 декабря 2023, 22:22
3
Клуб из Венгрии вел переговоры с Талалаевым
28 сентября 2022, 07:21
4
ЦСКА может купить опорника «Дебрецена»
22 июля 2022, 19:16
4
Жори – обладатель премии Пушкаша за лучший гол 2019 года. Он опередил Месси и Кинтеро
23 сентября 2019, 21:53
7
«Самое большое разочарование»: Черчесов оценил первое с октября поражение «Ференцвароша» в чемпионате
13 марта 2023, 09:09
1
«Ференцварош» Черчесова победил «Академию Пушкаша» (4:2) и вернулся на 1-е место
22 октября 2022, 21:33
2
Черчесов объяснил, почему «Ференцварош» едва не потерял очки в матче с «Академией Пушкаша»
1 августа 2022, 09:09
2
«Ференцварош» Черчесова стартовал в чемпионате Венгрии с победы над «Академией Пушкаша»
31 июля 2022, 23:57
2
«Ференцварош» Черчесова упустил победу над «Академией Пушкаша», ведя в счете 2:0
4 апреля 2022, 07:28
2
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Последние матчи
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Дебрецен
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 18 тур
Дебрецен
2 : 2
03.02.2024
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 18 тур
Пакш
2 : 1
04.02.2024
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
Уйпешт
1 : 2
06.02.2024
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
Академия Пушкаша
0 : 1
07.02.2024
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
Уйпешт
1 : 2
06.02.2024
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 18 тур
Дебрецен
2 : 2
03.02.2024
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
Академия Пушкаша
0 : 1
07.02.2024
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 18 тур
Пакш
2 : 1
04.02.2024
Академия Пушкаша

Дебрецен - Академия Пушкаша - 24 февраля 2024

Дебрецен
24.02.2024, суббота, 19:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 22 тур
- : -
Не начался
Академия Пушкаша
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Дебрецен - Академия Пушкаша
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Венгрия. Национальный чемпионат
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Текущие
Будущие
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Кишварда
- : -
10.02.2024
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
МТК
- : -
10.02.2024
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Дебрецен
- : -
10.02.2024
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Пакш
- : -
11.02.2024
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Дьошдьер
- : -
11.02.2024
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Кишварда
- : -
10.02.2024
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
МТК
- : -
10.02.2024
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Дебрецен
- : -
10.02.2024
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Пакш
- : -
11.02.2024
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Дьошдьер
- : -
11.02.2024
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Залаэгерсег
- : -
11.02.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 21 тур
Пакш
- : -
16.02.2024
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 21 тур
Кечкемет
- : -
17.02.2024
Уйпешт
Россия
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