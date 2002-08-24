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Крылья Советов - Шинник

24.08.2002, Суббота, 00:00 мск Самара, стадион Металлург Россия. Премьер-лига, 21 тур Крылья Советов - Шинник
Россия. Премьер-лига 2002
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Шинник 4:2 Крылья Советов
Чемпионат России 1999
27 тур
16 октября, суббота 00:00 Шинник 1:2 Крылья Советов
13 тур
27 июня, воскресенье 00:00 Крылья Советов 4:2 Шинник
Чемпионат России 1998
26 тур
26 сентября, суббота 00:00 Шинник 0:0 Крылья Советов
11 тур
11 июня, четверг 00:00 Крылья Советов 1:0 Шинник
Чемпионат России 1997
24 тур
23 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 0:0 Шинник
7 тур
23 апреля, среда 00:00 Шинник 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 15 тур
19 июля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:0 Шинник
Первый этап, 7 тур
2 мая, суббота 00:00 Шинник 2:2 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 19 9 2 46:14 +32 66
2. ЦСКА 30 21 3 6 60:26 +34 66
3. Спартак М 30 16 7 7 49:36 +13 55
4. Торпедо М 30 14 8 8 47:32 +15 50
5. Крылья Советов 30 15 4 11 39:32 +7 49
6. Сатурн 30 13 8 9 41:37 +4 47
7. Шинник 30 13 8 9 42:37 +5 47
8. Динамо М 30 12 6 12 38:33 +5 42
9. Ротор 30 11 5 14 27:34 -7 38
10. Зенит 30 8 9 13 36:42 -6 33
11. Ростов 30 7 10 13 29:49 -20 31
12. Алания 30 8 6 16 31:42 -11 30
13. Уралан 30 6 11 13 32:42 -10 29
14. Москва 30 6 10 14 20:39 -19 28
15. Анжи 30 5 10 15 22:43 -21 25
16. Сокол 30 5 8 17 24:45 -21 23
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