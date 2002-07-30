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Торпедо - Крылья Советов

30.07.2002, Вторник, 00:00 мск Москва, стадион Лужники Россия. Премьер-лига, 17 тур Торпедо - Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2002
14 тур
9 июля, вторник 00:00 Крылья Советов 1:0 Торпедо
Чемпионат России 2001
17 тур
18 июля, среда 00:00 Торпедо 0:4 Крылья Советов
3 тур
31 марта, суббота 00:00 Крылья Советов 3:0 Торпедо
Чемпионат России 2000
26 тур
1 октября, воскресенье 00:00 Торпедо 2:1 Крылья Советов
12 тур
12 июня, понедельник 00:00 Крылья Советов 3:2 Торпедо
Чемпионат России 1999
18 тур
28 июля, среда 00:00 Торпедо 3:1 Крылья Советов
4 тур
25 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:2 Торпедо
Чемпионат России 1998
24 тур
9 сентября, среда 00:00 Торпедо 1:0 Крылья Советов
9 тур
23 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 2:0 Торпедо
Чемпионат России 1997
25 тур
30 августа, суббота 00:00 Торпедо 0:1 Крылья Советов
8 тур
3 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 0:1 Торпедо
Чемпионат России 1996
31 тур
12 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 3:0 Торпедо
14 тур
2 июля, вторник 00:00 Торпедо 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1995
22 тур
26 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Торпедо
14 тур
1 июля, суббота 00:00 Торпедо 0:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1994
22 тур
31 августа, среда 00:00 Крылья Советов 1:1 Торпедо
12 тур
14 мая, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
30 тур
3 октября, воскресенье 00:00 Торпедо 2:2 Крылья Советов
13 тур
5 июня, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Торпедо
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 20 тур
12 августа, среда 00:00 Крылья Советов 2:1 Торпедо
Первый этап, 2 тур
1 апреля, среда 00:00 Торпедо 2:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 19 9 2 46:14 +32 66
2. ЦСКА 30 21 3 6 60:26 +34 66
3. Спартак М 30 16 7 7 49:36 +13 55
4. Торпедо М 30 14 8 8 47:32 +15 50
5. Крылья Советов 30 15 4 11 39:32 +7 49
6. Сатурн 30 13 8 9 41:37 +4 47
7. Шинник 30 13 8 9 42:37 +5 47
8. Динамо М 30 12 6 12 38:33 +5 42
9. Ротор 30 11 5 14 27:34 -7 38
10. Зенит 30 8 9 13 36:42 -6 33
11. Ростов 30 7 10 13 29:49 -20 31
12. Алания 30 8 6 16 31:42 -11 30
13. Уралан 30 6 11 13 32:42 -10 29
14. Москва 30 6 10 14 20:39 -19 28
15. Анжи 30 5 10 15 22:43 -21 25
16. Сокол 30 5 8 17 24:45 -21 23
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