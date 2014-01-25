Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Даллас
Мазатлан
Агент форварда «Далласа» озвучил причину блокировки трансфера Феррейры в «Спартак»
26 января, 08:31
0
МЛС сорвала 13-миллионный трансфер «Спартака»
25 января, 09:35
14
«Интер Майами» проиграл в товарищеском матче «Далласу», Месси заменили
23 января, 11:27
0
МЛС выложила видео голов Месси в ворота «Далласа»
7 августа 2023, 09:30
2
Месси забил во всех 4 матчах за «Интер Майами», сделал дубль – в 3-й игре подряд
7 августа 2023, 07:21
1
Агент форварда «Далласа» озвучил причину блокировки трансфера Феррейры в «Спартак»
26 января, 08:31
0
МЛС сорвала 13-миллионный трансфер «Спартака»
25 января, 09:35
14
«Интер Майами» проиграл в товарищеском матче «Далласу», Месси заменили
23 января, 11:27
0
МЛС выложила видео голов Месси в ворота «Далласа»
7 августа 2023, 09:30
2
Месси забил во всех 4 матчах за «Интер Майами», сделал дубль – в 3-й игре подряд
7 августа 2023, 07:21
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Даллас
Мазатлан
США. МЛС, 1 тур
Даллас
2 : 1
25.02.2024
Сан-Хосе
США. МЛС, 3 тур
Даллас
1 : 2
03.03.2024
Монреаль
США. МЛС, 3 тур
Даллас
1 : 2
03.03.2024
Монреаль
США. МЛС, 1 тур
Даллас
2 : 1
25.02.2024
Сан-Хосе

Даллас - Мазатлан - 03 августа 2023

Даллас
03.08.2023, четверг, 04:00
Кубок лиг Северной Америки, 1/16 финала
2 : 1
Матч завершен
Мазатлан
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Даллас - Мазатлан
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+