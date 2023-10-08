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Филадельфия Юнион
Ди Си Юнайтед
Клуб МЛС уволил Руни после победы
8 октября 2023, 09:43
1
Руни рассказал о трудностях, которые ждут Месси в МЛС
16 июля 2023, 21:34
1
Клуб Месси довел безвыигрышную серию до десяти матчей
9 июля 2023, 11:33
1
«Что за идиот?»: фанат проехал 2000 километров, чтобы увидеть дебют Месси в МЛС, но до него еще месяц
25 июня 2023, 16:26
1
«У меня дух захватывает»: Руни назвал лучшего игрока в мире
22 апреля 2023, 23:51
10
«Что за идиот?»: фанат проехал 2000 километров, чтобы увидеть дебют Месси в МЛС, но до него еще месяц
25 июня 2023, 16:26
1
МЛС. «Лос-Анджелес» с Бэйлом в серии пенальти победил «Филадельфию» и взял титул. Команды забили 2 гола на 120+ минутах
6 ноября 2022, 02:08
3
Игуаин не реализовал пенальти в дебютном матче за «Интер» Майами
28 сентября 2020, 12:58
1
«Филадельфия» сыграла в футболках с фамилиями темнокожих, погибших от произвола полиции
10 июля 2020, 08:32
11
Кевин Дюрант приобрел долю в клубе МЛС «Филадельфия»
5 июня 2020, 07:51
1
Клуб МЛС уволил Руни после победы
8 октября 2023, 09:43
1
Руни рассказал о трудностях, которые ждут Месси в МЛС
16 июля 2023, 21:34
1
Клуб Месси довел безвыигрышную серию до десяти матчей
9 июля 2023, 11:33
1
«У меня дух захватывает»: Руни назвал лучшего игрока в мире
22 апреля 2023, 23:51
10
Промоутер Хирн: «Когда Руни выпивает, он пишет мне и просит организовать ему бой»
1 апреля 2023, 21:40
1
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Филадельфия Юнион
Ди Си Юнайтед
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Депортиво Саприсса
2 : 3
21.02.2024
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
25.02.2024
Чикаго Файр
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
3 : 1
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Филадельфия Юнион
3 : 3
28.02.2024
Депортиво Саприсса
США. МЛС, 3 тур
Канзаc Сити
1 : 1
03.03.2024
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 3 тур
Канзаc Сити
1 : 1
03.03.2024
Филадельфия Юнион
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Филадельфия Юнион
3 : 3
28.02.2024
Депортиво Саприсса
США. МЛС, 1 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
25.02.2024
Чикаго Файр
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Депортиво Саприсса
2 : 3
21.02.2024
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 3 тур
Портленд
2 : 2
03.03.2024
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
3 : 1
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн

Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед - 04 августа 2023

Филадельфия Юнион
04.08.2023, пятница, 00:00
Кубок лиг Северной Америки, 1/16 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 5 : 4
Матч завершен
Ди Си Юнайтед
Матч
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Статистика матча Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед
3
Желтые карточки
3
0
Россия
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