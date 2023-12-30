Экс-игрок «Зенита» Рондон нашел новый клуб
«Зенит» и «Краснодар» контактируют с вингером сборной Марокко
«Интер Майами» без травмированного Месси проиграл финал US Open Cup
В «Динамо» анонсировали презентацию и медосмотр участника ЧМ-2022
«Динамо» креативно анонсировало подписание участника ЧМ-2022
Экс-игрок «Зенита» Рондон нашел новый клуб
«Зенит» и «Краснодар» контактируют с вингером сборной Марокко
В «Динамо» анонсировали презентацию и медосмотр участника ЧМ-2022
«Динамо» креативно анонсировало подписание участника ЧМ-2022
Участник ЧМ-2022 прошел медосмотр для «Динамо»
«Интер Майами» без травмированного Месси проиграл финал US Open Cup
Самая дорогая команда сезона МЛС набрала меньше очков, чем самая дешевая
22 гола Ибрагимовича не помогли «Лос-Анджелес Гэлакси» пробиться в плей-офф МЛС
Торрес имеет несколько предложений из МЛС
МЛС. «Сиэтл» уверенно переиграл «Хьюстон» и вышел в финал