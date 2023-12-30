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Динамо Хьюстон
Экс-игрок «Зенита» Рондон нашел новый клуб
30 декабря 2023, 23:54
1
«Зенит» и «Краснодар» контактируют с вингером сборной Марокко
5 октября 2023, 10:46
0
«Интер Майами» без травмированного Месси проиграл финал US Open Cup
28 сентября 2023, 07:43
0
В «Динамо» анонсировали презентацию и медосмотр участника ЧМ-2022
24 августа 2023, 18:51
1
«Динамо» креативно анонсировало подписание участника ЧМ-2022
24 августа 2023, 12:20
1
Экс-игрок «Зенита» Рондон нашел новый клуб
30 декабря 2023, 23:54
1
«Зенит» и «Краснодар» контактируют с вингером сборной Марокко
5 октября 2023, 10:46
0
В «Динамо» анонсировали презентацию и медосмотр участника ЧМ-2022
24 августа 2023, 18:51
1
«Динамо» креативно анонсировало подписание участника ЧМ-2022
24 августа 2023, 12:20
1
Участник ЧМ-2022 прошел медосмотр для «Динамо»
22 августа 2023, 07:50
8
«Интер Майами» без травмированного Месси проиграл финал US Open Cup
28 сентября 2023, 07:43
0
Самая дорогая команда сезона МЛС набрала меньше очков, чем самая дешевая
28 июня 2022, 16:27
1
22 гола Ибрагимовича не помогли «Лос-Анджелес Гэлакси» пробиться в плей-офф МЛС
29 октября 2018, 07:10
7
Торрес имеет несколько предложений из МЛС
8 мая 2018, 06:05
2
МЛС. «Сиэтл» уверенно переиграл «Хьюстон» и вышел в финал
1 декабря 2017, 09:32
1
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Пачука
Динамо Хьюстон
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Сент-Луис
2 : 1
21.02.2024
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
25.02.2024
Канзаc Сити
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Динамо Хьюстон
1 : 0
28.02.2024
Сент-Луис
США. МЛС, 3 тур
Динамо Хьюстон
1 : 2
03.03.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 3 тур
Динамо Хьюстон
1 : 2
03.03.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Динамо Хьюстон
1 : 0
28.02.2024
Сент-Луис
США. МЛС, 1 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
25.02.2024
Канзаc Сити
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Сент-Луис
2 : 1
21.02.2024
Динамо Хьюстон

Пачука - Динамо Хьюстон - 03 августа 2023

Пачука
03.08.2023, четверг, 04:00
Кубок лиг Северной Америки, 1/16 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 3 : 5
Матч завершен
Динамо Хьюстон
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Россия
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