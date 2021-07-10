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Локомотив
Локомотив Пл
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
10 июля 2021, 11:44
1
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
18 сентября 2020, 07:44
1
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
17 сентября 2020, 21:26
1
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
17 сентября 2020, 20:51
2
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
21 января 2017, 15:28
5
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
10 июля 2021, 11:44
1
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
18 сентября 2020, 07:44
1
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
17 сентября 2020, 21:26
1
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
17 сентября 2020, 20:51
2
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
21 января 2017, 15:28
5
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Локомотив
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 21 тур
Хебар
0 : 1
16.02.2024
Локомотив
Болгария. Первая лига, 21 тур
Арда
1 : 2
18.02.2024
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 22 тур
Локомотив Пл
0 : 2
24.02.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 22 тур
Локомотив
0 : 2
25.02.2024
Крумовград
Болгария. Первая лига, 23 тур
Этыр
1 : 2
02.03.2024
Локомотив
Болгария. Первая лига, 23 тур
Этыр
1 : 2
02.03.2024
Локомотив
Болгария. Первая лига, 22 тур
Локомотив
0 : 2
25.02.2024
Крумовград
Болгария. Первая лига, 21 тур
Хебар
0 : 1
16.02.2024
Локомотив
Болгария. Первая лига, 23 тур
Крумовград
3 : 1
02.03.2024
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 22 тур
Локомотив Пл
0 : 2
24.02.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 21 тур
Арда
1 : 2
18.02.2024
Локомотив Пл

Локомотив - Локомотив Пл - 23 июля 2023

Локомотив
23.07.2023, воскресенье, 21:15
Болгария. Первая лига, 2 тур
2 : 4
Матч завершен
Локомотив Пл
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Статистика матча Локомотив - Локомотив Пл
Болгария. Первая лига
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Болгария. Первая лига, 24 тур
Локомотив Пл
- : -
08.03.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 24 тур
Локомотив
- : -
09.03.2024
Славия С
Болгария. Первая лига, 24 тур
ЦСКА 1948
- : -
09.03.2024
ЦСКА
Болгария. Первая лига, 24 тур
Берое
- : -
09.03.2024
Черно Море
Болгария. Первая лига, 24 тур
Ботев Враца
- : -
10.03.2024
Арда
Болгария. Первая лига, 24 тур
Локомотив Пл
- : -
08.03.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 24 тур
Локомотив
- : -
09.03.2024
Славия С
Болгария. Первая лига, 24 тур
ЦСКА 1948
- : -
09.03.2024
ЦСКА
Болгария. Первая лига, 24 тур
Берое
- : -
09.03.2024
Черно Море
Болгария. Первая лига, 24 тур
Ботев Враца
- : -
10.03.2024
Арда
Россия
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