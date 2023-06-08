Локомотив Пл

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Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
Рахимов объяснил свое удаление в товарищеском матче
Аршавин: «У вас там Генич штрафные бьет, что еще можно сказать про вашу Медиалигу?»
Прокоп расторг контракт с «Ботевом». Он перешел из «Амкала» в октябре
«Факел» арендовал у «Ботева» двух алжирских полузащитников
Российский владелец «Ботева» объяснил, почему не финансирует клубы РПЛ