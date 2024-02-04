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Новости команд
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Ювентус
Реал
У «Реала» летом будут четыре левых защитника – клуб оставит двоих
4 марта, 22:43
1
«Реал» и «Бавария» нашли компромисс по трансферу Дэвиса
4 марта, 19:19
0
В Испании анонсировали наказание для судьи, работавшего на скандальном матче «Валенсия» – «Реал»
4 марта, 17:29
2
«ПСЖ» рассчитывает заработать до 150 миллионов на уходе Мбаппе
4 марта, 14:59
1
«Ювентус» продлил неудачную серию против «Наполи», подобной которой у него не было 60 лет
4 марта, 13:39
0
«Ювентус» продлил неудачную серию против «Наполи», подобной которой у него не было 60 лет
4 марта, 13:39
0
Аллегри высказался о поражении «Ювентуса» от «Наполи»
4 марта, 11:26
1
Серия А. Гол Хвичи помог «Наполи» победить «Ювентус» (2:1)
4 марта, 00:38
0
Обзор матча «Наполи» – «Ювентус» голы и лучшие моменты (Видео)
4 марта, 00:38
0
Гол Хвичи Кварацхелия в ворота Ювентуса – 1:0 (Видео)
3 марта, 23:35
0
У «Реала» летом будут четыре левых защитника – клуб оставит двоих
4 марта, 22:43
1
«Реал» и «Бавария» нашли компромисс по трансферу Дэвиса
4 марта, 19:19
0
В Испании анонсировали наказание для судьи, работавшего на скандальном матче «Валенсия» – «Реал»
4 марта, 17:29
2
«ПСЖ» рассчитывает заработать до 150 миллионов на уходе Мбаппе
4 марта, 14:59
1
Куртуа приехал на матч родной команды – она проиграла 0:3
3 марта, 22:30
0
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Последние матчи
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Ювентус
Реал
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
1 : 0
04.02.2024
Ювентус
Испания. Примера, 24 тур
Реал
4 : 0
10.02.2024
Жирона
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
0 : 1
12.02.2024
Удинезе
Лига чемпионов, 1/8 финала
РБ Лейпциг
0 : 1
13.02.2024
Реал
Италия. Серия А, 25 тур
Верона
2 : 2
17.02.2024
Ювентус
Италия. Серия А, 27 тур
Наполи
2 : 1
03.03.2024
Ювентус
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
3 : 2
25.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 25 тур
Верона
2 : 2
17.02.2024
Ювентус
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
0 : 1
12.02.2024
Удинезе
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
1 : 0
04.02.2024
Ювентус
Испания. Примера, 27 тур
Валенсия
2 : 2
02.03.2024
Реал
Испания. Примера, 26 тур
Реал
1 : 0
25.02.2024
Севилья
Испания. Примера, 25 тур
Райо Вальекано
1 : 1
18.02.2024
Реал
Лига чемпионов, 1/8 финала
РБ Лейпциг
0 : 1
13.02.2024
Реал
Испания. Примера, 24 тур
Реал
4 : 0
10.02.2024
Жирона

Ювентус - Реал - 03 августа 2023

Ювентус
03.08.2023, четверг, 02:30
Товарищеские матчи
3 : 1
Матч завершен
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Статистика матча Ювентус - Реал
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