У «Реала» летом будут четыре левых защитника – клуб оставит двоих
«Реал» и «Бавария» нашли компромисс по трансферу Дэвиса
В Испании анонсировали наказание для судьи, работавшего на скандальном матче «Валенсия» – «Реал»
«ПСЖ» рассчитывает заработать до 150 миллионов на уходе Мбаппе
«Ювентус» продлил неудачную серию против «Наполи», подобной которой у него не было 60 лет
«Ювентус» продлил неудачную серию против «Наполи», подобной которой у него не было 60 лет
Аллегри высказался о поражении «Ювентуса» от «Наполи»
Серия А. Гол Хвичи помог «Наполи» победить «Ювентус» (2:1)
Обзор матча «Наполи» – «Ювентус» голы и лучшие моменты (Видео)
Гол Хвичи Кварацхелия в ворота Ювентуса – 1:0 (Видео)
У «Реала» летом будут четыре левых защитника – клуб оставит двоих
«Реал» и «Бавария» нашли компромисс по трансферу Дэвиса
В Испании анонсировали наказание для судьи, работавшего на скандальном матче «Валенсия» – «Реал»
«ПСЖ» рассчитывает заработать до 150 миллионов на уходе Мбаппе
Куртуа приехал на матч родной команды – она проиграла 0:3