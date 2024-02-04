У «Реала» летом будут четыре левых защитника – клуб оставит двоих

«Реал» и «Бавария» нашли компромисс по трансферу Дэвиса

В Испании анонсировали наказание для судьи, работавшего на скандальном матче «Валенсия» – «Реал»

«ПСЖ» рассчитывает заработать до 150 миллионов на уходе Мбаппе