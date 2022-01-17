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ФИФА запустила проект по проведению товарищеских матчей сборными из разных конфедераций
27 февраля, 09:08
2
Кубок Африки. Камерун и Буркина-Фасо вышли в плей-офф
17 января 2022, 20:59
1
Кубок Африки. Камерун разгромил Эфиопию, Экамби и Абубакар оформили по дублю
13 января 2022, 20:55
3
Кубок Африки. Сборная Кабо-Верде обыграла Эфиопию
10 января 2022, 00:29
2
Главный арбитр матча Кот-д'Ивуар – Эфиопия потерял сознание за десять минут до конца игры
30 марта 2021, 22:59
2
Кубок Африки. Камерун и Буркина-Фасо вышли в плей-офф
17 января 2022, 20:59
1
Кубок Африки. Камерун разгромил Эфиопию, Экамби и Абубакар оформили по дублю
13 января 2022, 20:55
3
Кубок Африки. Сборная Кабо-Верде обыграла Эфиопию
10 января 2022, 00:29
2
Главный арбитр матча Кот-д'Ивуар – Эфиопия потерял сознание за десять минут до конца игры
30 марта 2021, 22:59
2
ФИФА запустила проект по проведению товарищеских матчей сборными из разных конфедераций
27 февраля, 09:08
2
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Эфиопия
Гайана

Эфиопия - Гайана - 03 августа 2023

Эфиопия
03.08.2023, четверг, 02:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Матч завершен
Гайана
Матч
Протокол
Статистика
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Статистика матча Эфиопия - Гайана
Россия
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