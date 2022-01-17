ФИФА запустила проект по проведению товарищеских матчей сборными из разных конфедераций

Кубок Африки. Камерун и Буркина-Фасо вышли в плей-офф

Кубок Африки. Камерун разгромил Эфиопию, Экамби и Абубакар оформили по дублю

Главный арбитр матча Кот-д'Ивуар – Эфиопия потерял сознание за десять минут до конца игры