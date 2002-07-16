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Торпедо - Локомотив

16.07.2002, Вторник, 00:00 мск Москва, стадион Лужники Россия. Премьер-лига, 15 тур Торпедо - Локомотив
Чемпионат России 2001
21 тур
11 августа, суббота 00:00 Локомотив 3:1 Торпедо
7 тур
28 апреля, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Локомотив
Чемпионат России 2000
25 тур
23 сентября, суббота 00:00 Локомотив 0:3 Торпедо
11 тур
8 июня, четверг 00:00 Торпедо 1:1 Локомотив
Чемпионат России 1999
16 тур
14 июля, среда 00:00 Торпедо 2:4 Локомотив
2 тур
12 апреля, понедельник 00:00 Локомотив 1:2 Торпедо
Чемпионат России 1998
19 тур
1 августа, суббота 00:00 Локомотив 2:0 Торпедо
4 тур
19 апреля, воскресенье 00:00 Торпедо 0:0 Локомотив
Чемпионат России 1997
28 тур
23 сентября, вторник 00:00 Локомотив 3:0 Торпедо
11 тур
24 мая, суббота 00:00 Торпедо 1:3 Локомотив
Чемпионат России 1996
25 тур
24 августа, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Торпедо
8 тур
20 апреля, суббота 00:00 Торпедо 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1995
16 тур
15 июля, суббота 00:00 Торпедо 1:0 Локомотив
9 тур
27 мая, суббота 00:00 Локомотив 0:0 Торпедо
Чемпионат России 1994
17 тур
26 июля, вторник 00:00 Локомотив 8:0 Торпедо
8 тур
23 апреля, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Локомотив
Чемпионат России 1993
36 тур
10 ноября, среда 00:00 Торпедо 2:3 Локомотив
1 тур
7 марта, воскресенье 00:00 Локомотив 0:1 Торпедо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 19 9 2 46:14 +32 66
2. ЦСКА 30 21 3 6 60:26 +34 66
3. Спартак М 30 16 7 7 49:36 +13 55
4. Торпедо М 30 14 8 8 47:32 +15 50
5. Крылья Советов 30 15 4 11 39:32 +7 49
6. Сатурн 30 13 8 9 41:37 +4 47
7. Шинник 30 13 8 9 42:37 +5 47
8. Динамо М 30 12 6 12 38:33 +5 42
9. Ротор 30 11 5 14 27:34 -7 38
10. Зенит 30 8 9 13 36:42 -6 33
11. Ростов 30 7 10 13 29:49 -20 31
12. Алания 30 8 6 16 31:42 -11 30
13. Уралан 30 6 11 13 32:42 -10 29
14. Москва 30 6 10 14 20:39 -19 28
15. Анжи 30 5 10 15 22:43 -21 25
16. Сокол 30 5 8 17 24:45 -21 23
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