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Алания - Динамо

13.05.2002, Понедельник, 00:00 мск Владикавказ, стадион Спартак Россия. Премьер-лига, 12 тур Алания - Динамо
Чемпионат России 2001
17 тур
18 июля, среда 00:00 Алания 3:3 Динамо
3 тур
31 марта, суббота 00:00 Динамо 2:0 Алания
Чемпионат России 2000
20 тур
5 августа, суббота 00:00 Динамо 4:2 Алания
6 тур
30 апреля, воскресенье 00:00 Алания 0:1 Динамо
Чемпионат России 1999
24 тур
18 сентября, суббота 00:00 Динамо 0:0 Алания
10 тур
13 июня, воскресенье 00:00 Алания 5:1 Динамо
Чемпионат России 1998
28 тур
17 октября, суббота 00:00 Динамо 4:1 Алания
13 тур
21 июня, воскресенье 00:00 Алания 2:2 Динамо
Чемпионат России 1997
27 тур
13 сентября, суббота 00:00 Алания 0:1 Динамо
10 тур
17 мая, суббота 00:00 Динамо 1:0 Алания
Чемпионат России 1996
21 тур
20 июля, суббота 00:00 Алания 4:2 Динамо
4 тур
24 марта, воскресенье 00:00 Динамо 1:1 Алания
Чемпионат России 1995
20 тур
9 августа, среда 00:00 Алания 2:0 Динамо
15 тур
8 июля, суббота 00:00 Динамо 1:2 Алания
Чемпионат России 1994
21 тур
26 августа, пятница 00:00 Динамо 1:1 Алания
12 тур
14 мая, суббота 00:00 Алания 1:1 Динамо
Чемпионат России 1993
20 тур
13 июля, вторник 00:00 Алания 2:1 Динамо
4 тур
27 марта, суббота 00:00 Динамо 2:2 Алания
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 20 тур
12 августа, среда 00:00 Динамо 3:1 Алания
Первый этап, 2 тур
1 апреля, среда 00:00 Алания 0:0 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 19 9 2 46:14 +32 66
2. ЦСКА 30 21 3 6 60:26 +34 66
3. Спартак М 30 16 7 7 49:36 +13 55
4. Торпедо М 30 14 8 8 47:32 +15 50
5. Крылья Советов 30 15 4 11 39:32 +7 49
6. Сатурн 30 13 8 9 41:37 +4 47
7. Шинник 30 13 8 9 42:37 +5 47
8. Динамо М 30 12 6 12 38:33 +5 42
9. Ротор 30 11 5 14 27:34 -7 38
10. Зенит 30 8 9 13 36:42 -6 33
11. Ростов 30 7 10 13 29:49 -20 31
12. Алания 30 8 6 16 31:42 -11 30
13. Уралан 30 6 11 13 32:42 -10 29
14. Москва 30 6 10 14 20:39 -19 28
15. Анжи 30 5 10 15 22:43 -21 25
16. Сокол 30 5 8 17 24:45 -21 23
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