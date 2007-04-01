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Судьи
Главный судья:
Александр Евстигнеев (Королёв, Московская область)
Помощники:
И. Котковский (г.Москва), И. Плахов (г.Москва)

Луч - Ростов

01.04.2007, Воскресенье, 11:00 мск Владивосток, стадион Динамо Россия. Премьер-лига, 3 тур Луч - Ростов
Россия. Премьер-лига 2006
27 тур
8 ноября, среда 00:00 Ростов 1:0 Луч
12 тур
23 июля, воскресенье 00:00 Луч 4:2 Ростов
Чемпионат России 1993
24 тур
11 августа, среда 00:00 Ростов 2:1 Луч
7 тур
17 апреля, суббота 00:00 Луч 2:1 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 18 7 5 54:32 +22 61
2. Спартак М 30 17 8 5 50:30 +20 59
3. ЦСКА 30 14 11 5 43:24 +19 53
4. Москва 30 15 7 8 40:32 +8 52
5. Сатурн 30 11 12 7 34:28 +6 45
6. Динамо М 30 11 8 11 37:35 +2 41
7. Локомотив 30 11 8 11 39:42 -3 41
8. Амкар-Пермь 30 10 11 9 30:27 +3 41
9. Химки 30 9 10 11 32:33 -1 37
10. Рубин 30 10 5 15 31:39 -8 35
11. Томь 30 8 11 11 37:35 +2 35
12. Спартак Нч 30 8 9 13 29:38 -9 33
13. Крылья Советов 30 8 8 14 35:46 -11 32
14. Луч 30 8 8 14 26:39 -13 32
15. Кубань (ЛФЛ) 30 7 11 12 27:38 -11 32
16. Ростов 30 2 12 16 18:44 -26 18
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