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Хави выругался во время матча с «Атлетиком»: «Пошел ты, чувак, я проклят!»
Информация о травмах Педри и де Йонга из «Барселоны»
Морено: «Между работой в «Барселоне» и «Сочи» разницы нет»
Спортивный директор «Барселоны» выбрал идеального тренера на замену Хави
Назван самый недисциплинированный главный тренер в Ла Лиге