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Новости команд
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Милан
Барселона
Хави выругался во время матча с «Атлетиком»: «Пошел ты, чувак, я проклят!»
4 марта, 19:55
0
Информация о травмах Педри и де Йонга из «Барселоны»
4 марта, 15:30
0
Морено: «Между работой в «Барселоне» и «Сочи» разницы нет»
4 марта, 15:15
0
Спортивный директор «Барселоны» выбрал идеального тренера на замену Хави
4 марта, 13:50
1
Назван самый недисциплинированный главный тренер в Ла Лиге
4 марта, 08:58
0
Пулишич получил угрозы после матча с «Лацио»
4 марта, 08:19
0
В Серии А впервые с 2012 года игроки одной команды получили 3 удаления за матч
2 марта, 09:49
1
Серия А. «Милан» победил «Лацио» (1:0) благодаря голу на 88-й минуте, римляне завершали встречу ввосьмером
2 марта, 00:43
0
Обзор матча «Лацио» – «Милан» голы и лучшие моменты (Видео)
2 марта, 00:43
0
«Лацио» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2024
1 марта, 21:45
0
Хави выругался во время матча с «Атлетиком»: «Пошел ты, чувак, я проклят!»
4 марта, 19:55
0
Информация о травмах Педри и де Йонга из «Барселоны»
4 марта, 15:30
0
Морено: «Между работой в «Барселоне» и «Сочи» разницы нет»
4 марта, 15:15
0
Спортивный директор «Барселоны» выбрал идеального тренера на замену Хави
4 марта, 13:50
1
Назван самый недисциплинированный главный тренер в Ла Лиге
4 марта, 08:58
0
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Последние матчи
Все
Милан
Барселона
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
3 : 3
11.02.2024
Гранада
Лига Европы, 1/16 финала
Милан
3 : 0
15.02.2024
Ренн
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
1 : 2
17.02.2024
Барселона
Италия. Серия А, 25 тур
Монца
4 : 2
18.02.2024
Милан
Лига чемпионов, 1/8 финала
Наполи
1 : 1
21.02.2024
Барселона
Италия. Серия А, 27 тур
Лацио
0 : 1
01.03.2024
Милан
Италия. Серия А, 26 тур
Милан
1 : 1
25.02.2024
Аталанта
Лига Европы, 1/16 финала
Ренн
3 : 2
22.02.2024
Милан
Италия. Серия А, 25 тур
Монца
4 : 2
18.02.2024
Милан
Лига Европы, 1/16 финала
Милан
3 : 0
15.02.2024
Ренн
Испания. Примера, 27 тур
Атлетик
0 : 0
03.03.2024
Барселона
Испания. Примера, 26 тур
Барселона
4 : 0
24.02.2024
Хетафе
Лига чемпионов, 1/8 финала
Наполи
1 : 1
21.02.2024
Барселона
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
1 : 2
17.02.2024
Барселона
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
3 : 3
11.02.2024
Гранада

Милан - Барселона - 02 августа 2023

Милан
02.08.2023, среда, 06:00
Товарищеские матчи
0 : 1
Матч завершен
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Барселона
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Статистика матча Милан - Барселона
2
1
Желтые карточки
2
1
Россия
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