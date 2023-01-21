Товарищеский матч. «Рубин» победил 11-ю команду чемпионата Болгарии
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
Товарищеский матч. «Рубин» победил 11-ю команду чемпионата Болгарии
«Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»