Локомотив Пл

Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
«Краснодар» передумал подписывать болгарского вингера, у которого 41 голевое действие в прошлом сезоне
«Краснодар» ведет переговоры о трансфере болгарского вингера: у него 41 голевое действие в прошлом сезоне
«Лудогорец» стал чемпионом Болгарии в 12-й раз подряд – до мирового рекорда 3 титула
Лига конференций. «Андерлехт» выбил «Лудогорец» по пенальти
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
«Краснодар» передумал подписывать болгарского вингера, у которого 41 голевое действие в прошлом сезоне
«Краснодар» ведет переговоры о трансфере болгарского вингера: у него 41 голевое действие в прошлом сезоне
«Лудогорец» стал чемпионом Болгарии в 12-й раз подряд – до мирового рекорда 3 титула
Лига конференций. «Андерлехт» выбил «Лудогорец» по пенальти