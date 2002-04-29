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ЦСКА - Ротор

29.04.2002, Понедельник, 00:00 мск Москва, стадион им. Э.А.Стрельцова Россия. Премьер-лига, 9 тур ЦСКА - Ротор
Чемпионат России 2001
19 тур
28 июля, суббота 00:00 ЦСКА 2:1 Ротор
5 тур
14 апреля, суббота 00:00 Ротор 1:1 ЦСКА
Чемпионат России 2000
23 тур
26 августа, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Ротор
9 тур
17 мая, среда 00:00 Ротор 0:1 ЦСКА
Чемпионат России 1999
22 тур
28 августа, суббота 00:00 Ротор 1:1 ЦСКА
8 тур
22 мая, суббота 00:00 ЦСКА 5:1 Ротор
Чемпионат России 1998
29 тур
25 октября, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:0 Ротор
14 тур
24 июня, среда 00:00 Ротор 0:0 ЦСКА
Чемпионат России 1997
20 тур
30 июля, среда 00:00 ЦСКА 0:2 Ротор
3 тур
2 апреля, среда 00:00 Ротор 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1996
18 тур
24 июля, среда 00:00 ЦСКА 1:0 Ротор
1 тур
2 марта, суббота 00:00 Ротор 2:0 ЦСКА
Чемпионат России 1995
23 тур
30 августа, среда 00:00 Ротор 2:2 ЦСКА
12 тур
24 июня, суббота 00:00 ЦСКА 1:4 Ротор
Чемпионат России 1994
25 тур
23 сентября, пятница 00:00 Ротор 2:1 ЦСКА
7 тур
17 апреля, воскресенье 00:00 ЦСКА 0:0 Ротор
Чемпионат России 1993
19 тур
10 июля, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Ротор
3 тур
21 марта, воскресенье 00:00 Ротор 3:0 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 19 9 2 46:14 +32 66
2. ЦСКА 30 21 3 6 60:26 +34 66
3. Спартак М 30 16 7 7 49:36 +13 55
4. Торпедо М 30 14 8 8 47:32 +15 50
5. Крылья Советов 30 15 4 11 39:32 +7 49
6. Сатурн 30 13 8 9 41:37 +4 47
7. Шинник 30 13 8 9 42:37 +5 47
8. Динамо М 30 12 6 12 38:33 +5 42
9. Ротор 30 11 5 14 27:34 -7 38
10. Зенит 30 8 9 13 36:42 -6 33
11. Ростов 30 7 10 13 29:49 -20 31
12. Алания 30 8 6 16 31:42 -11 30
13. Уралан 30 6 11 13 32:42 -10 29
14. Москва 30 6 10 14 20:39 -19 28
15. Анжи 30 5 10 15 22:43 -21 25
16. Сокол 30 5 8 17 24:45 -21 23
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