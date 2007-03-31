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Судьи
Главный судья:
Станислав Сухина (Малаховка, Московская область)
Помощники:
Волнин Е.В. (Владимир), Пантелеев С.Г. (Тула)

Крылья Советов - Москва

31.03.2007, Суббота, 16:00 мск Самара, стадион Металлург Россия. Премьер-лига, 3 тур Крылья Советов - ФК Москва
Россия. Премьер-лига 2006
18 тур
9 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 0:4 Москва
3 тур
2 апреля, воскресенье 00:00 Москва 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2005
26 тур
16 октября, воскресенье 16:00 Крылья Советов 4:1 Москва
11 тур
12 июня, воскресенье 18:30 Москва 0:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2004
27 тур
23 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 2:1 Москва
4 тур
3 апреля, суббота 00:00 Москва 5:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2003
20 тур
9 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 2:0 Москва
9 тур
17 мая, суббота 00:00 Москва 3:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2002
28 тур
3 ноября, воскресенье 00:00 Москва 0:2 Крылья Советов
5 тур
30 марта, суббота 00:00 Крылья Советов 0:0 Москва
Чемпионат России 2001
27 тур
9 октября, вторник 00:00 Москва 1:0 Крылья Советов
13 тур
16 июня, суббота 00:00 Крылья Советов 2:1 Москва
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 18 7 5 54:32 +22 61
2. Спартак М 30 17 8 5 50:30 +20 59
3. ЦСКА 30 14 11 5 43:24 +19 53
4. Москва 30 15 7 8 40:32 +8 52
5. Сатурн 30 11 12 7 34:28 +6 45
6. Динамо М 30 11 8 11 37:35 +2 41
7. Локомотив 30 11 8 11 39:42 -3 41
8. Амкар-Пермь 30 10 11 9 30:27 +3 41
9. Химки 30 9 10 11 32:33 -1 37
10. Рубин 30 10 5 15 31:39 -8 35
11. Томь 30 8 11 11 37:35 +2 35
12. Спартак Нч 30 8 9 13 29:38 -9 33
13. Крылья Советов 30 8 8 14 35:46 -11 32
14. Луч 30 8 8 14 26:39 -13 32
15. Кубань (ЛФЛ) 30 7 11 12 27:38 -11 32
16. Ростов 30 2 12 16 18:44 -26 18
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