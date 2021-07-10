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1
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1
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
17 сентября 2020, 21:26
1
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
17 сентября 2020, 20:51
2
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
21 января 2017, 15:28
5
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
10 июля 2021, 11:44
1
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
18 сентября 2020, 07:44
1
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
17 сентября 2020, 21:26
1
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
17 сентября 2020, 20:51
2
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
21 января 2017, 15:28
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3 : 1
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Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 22 тур
Локомотив Пл
0 : 2
24.02.2024
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Болгария. Первая лига, 23 тур
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2 : 1
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Ботев Враца
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Ботев Враца
1 : 2
23.02.2024
Пирин
Болгария. Первая лига, 21 тур
ЦСКА
3 : 0
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Ботев Враца

Локомотив Пл - Ботев Враца - 31 июля 2023

Локомотив Пл
31.07.2023, понедельник, 21:15
Болгария. Первая лига, 3 тур
4 : 0
Матч завершен
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Ботев Враца
22' J. Segura
27' Г. Минчев
81' D. Babacar
90+5' P. Andreev
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
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Комментарии
Протокол Локомотив Пл - Ботев Враца
Матч завершен
ГОЛ! 4:0
Petar Andreev
90' +5
Замена
Kaloyan Kostov ️️️️➡️️ D. Babacar
86'
Замена
Petar Andreev ️️️️➡️️ Димитар Илиев
86'
85'
Желтая карточка
Miroslav Marinov
ГОЛ! 3:0
D. Babacar
81'
79'
Желтая карточка
Brayan Perea
Желтая карточка
Georgi Karakashev
78'
77'
Замена
Марко Маджуга ️️️️➡️️ Diogo Barbosa
77'
Замена
Miroslav Marinov ️️️️➡️️ Daniel Genov
Замена
Kristiyan Peshov ️️️️➡️️ Ewandro Costa
73'
Красная карточка
A. Lyaskov
67'
Замена
Georgi Karakashev ️️️️➡️️ Георги Минчев
63'
Замена
Alpha Bedor Conteh ️️️️➡️️ Giovanny
63'
Желтая карточка
Jorge Segura
57'
Желтая карточка
Ewandro Costa
45'
41'
Желтая карточка
Martin Kavdanski
30'
Желтая карточка
Diogo Barbosa
ГОЛ! 2:0
Георги Минчев
27'
ГОЛ! 1:0
Jorge Segura
22'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив Пл
23
Динко Хоркаш
ВР
91
Jorge Segura
ЦЗ
21
Ewandro Costa
ЦП
10
Giovanny
ЦП
6
Hristo Ivanov
ЦП
29
Георги Минчев
ЦФ
7
D. Babacar
ЦФ
44
A. Lyaskov
ЦФ
2
Матеус Силва
ЦФ
4
Martin Paskalev
ЦФ
14
Димитар Илиев
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Ботев Враца
76
Krasimir Kostov
ВР
4
Luiz Felipe de Souza Soares
ЦЗ
3
Martin Kavdanski
ЦЗ
18
Diogo Barbosa
ЦП
17
Chavdar Ivaylov
ЦП
77
Stefan Velev
ЦП
23
Bryan Mendoza
ЦП
7
Момчил Цветанов
ЛВ
10
Spas Georgiev
ЦФ
9
Daniel Genov
ЦФ
19
Brayan Perea
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
Локомотив Пл
81
Kristian Tomov
ВР
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
12
Efe Ali
ЦЗ
3
Kaloyan Kostov
ЦЗ
99
Georgi Karakashev
ЦП
17
Alpha Bedor Conteh
ЦП
11
Petar Andreev
ЦП
Ботев Враца
34
Federico Barrios
ВР
20
Martin Hristov
ЦЗ
28
Eduardo Kunde
ЦЗ
15
Miroslav Marinov
ЦП
88
Ivan Neshkov
ЦП
22
Peter Kepov
ЦП
14
Марко Маджуга
ПВ
11
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
16
Krasimir Todorov
ЦФ
1-3-5
23
Хоркаш
91
21
10
6
44
14
Илиев
4
2
Силва
7
2-4-1-3
76
4
3
17
77
23
18
7
Цветанов
19
9
10
21
16
16
21
7
3
3
7
29
Минчев
99
99
29
Минчев
10
17
17
10
14
Илиев
11
11
14
Илиев
9
15
15
9
18
14
Маджуга
14
Маджуга
18
Остались в запасе
Локомотив Пл
Ботев Враца
81
Kristian Tomov
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
Главный тренер
Александар Томаш
34
Federico Barrios
ВР
20
Martin Hristov
ЦЗ
28
Eduardo Kunde
ЦЗ
88
Ivan Neshkov
ЦП
22
Peter Kepov
ЦП
11
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
16
Krasimir Todorov
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
Остались в запасе
81
Kristian Tomov
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
Остались в запасе
34
Federico Barrios
ВР
20
Martin Hristov
ЦЗ
28
Eduardo Kunde
ЦЗ
88
Ivan Neshkov
ЦП
22
Peter Kepov
ЦП
11
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
16
Krasimir Todorov
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Главный тренер
Даниэл Моралес
Статистика матча Локомотив Пл - Ботев Враца
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
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