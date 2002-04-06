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Алания - Торпедо

06.04.2002, Суббота, 00:00 мск Владикавказ, стадион Спартак Россия. Премьер-лига, 6 тур Алания - Торпедо
Чемпионат России 2001
19 тур
28 июля, суббота 00:00 Алания 2:0 Торпедо
5 тур
14 апреля, суббота 00:00 Торпедо 0:1 Алания
Чемпионат России 2000
23 тур
27 августа, воскресенье 00:00 Алания 2:1 Торпедо
9 тур
17 мая, среда 00:00 Торпедо 2:0 Алания
Чемпионат России 1999
19 тур
4 августа, среда 00:00 Алания 6:1 Торпедо
5 тур
2 мая, воскресенье 00:00 Торпедо 1:1 Алания
Чемпионат России 1998
22 тур
22 августа, суббота 00:00 Торпедо 2:0 Алания
7 тур
9 мая, суббота 00:00 Алания 0:2 Торпедо
Чемпионат России 1997
32 тур
18 октября, суббота 00:00 Алания 2:1 Торпедо
15 тур
25 июня, среда 00:00 Торпедо 2:1 Алания
Чемпионат России 1996
22 тур
11 августа, воскресенье 00:00 Торпедо 2:2 Алания
3 тур
16 марта, суббота 00:00 Алания 4:1 Торпедо
Чемпионат России 1995
24 тур
9 сентября, суббота 00:00 Алания 0:0 Торпедо
7 тур
20 мая, суббота 00:00 Торпедо 1:4 Алания
Чемпионат России 1994
25 тур
24 сентября, суббота 00:00 Алания 0:0 Торпедо
7 тур
17 апреля, воскресенье 00:00 Торпедо 2:2 Алания
Чемпионат России 1993
22 тур
24 июля, суббота 00:00 Торпедо 2:0 Алания
6 тур
7 апреля, среда 00:00 Алания 1:0 Торпедо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 19 9 2 46:14 +32 66
2. ЦСКА 30 21 3 6 60:26 +34 66
3. Спартак М 30 16 7 7 49:36 +13 55
4. Торпедо М 30 14 8 8 47:32 +15 50
5. Крылья Советов 30 15 4 11 39:32 +7 49
6. Сатурн 30 13 8 9 41:37 +4 47
7. Шинник 30 13 8 9 42:37 +5 47
8. Динамо М 30 12 6 12 38:33 +5 42
9. Ротор 30 11 5 14 27:34 -7 38
10. Зенит 30 8 9 13 36:42 -6 33
11. Ростов 30 7 10 13 29:49 -20 31
12. Алания 30 8 6 16 31:42 -11 30
13. Уралан 30 6 11 13 32:42 -10 29
14. Москва 30 6 10 14 20:39 -19 28
15. Анжи 30 5 10 15 22:43 -21 25
16. Сокол 30 5 8 17 24:45 -21 23
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