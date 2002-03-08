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Локомотив - Алания

08.03.2002, Пятница, 00:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Россия. Премьер-лига, 1 тур Локомотив - Алания
Чемпионат России 2001
22 тур
18 августа, суббота 00:00 Алания 1:1 Локомотив
8 тур
5 мая, суббота 00:00 Локомотив 3:1 Алания
Чемпионат России 2000
28 тур
21 октября, суббота 00:00 Алания 0:0 Локомотив
14 тур
23 июня, пятница 00:00 Локомотив 1:0 Алания
Чемпионат России 1999
23 тур
11 сентября, суббота 00:00 Алания 0:2 Локомотив
9 тур
29 мая, суббота 00:00 Локомотив 4:1 Алания
Чемпионат России 1998
27 тур
4 октября, воскресенье 00:00 Алания 1:2 Локомотив
12 тур
17 июня, среда 00:00 Локомотив 0:0 Алания
Чемпионат России 1997
24 тур
23 августа, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Алания
7 тур
23 апреля, среда 00:00 Алания 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1996
29 тур
29 сентября, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Алания
12 тур
15 мая, среда 00:00 Алания 1:0 Локомотив
Чемпионат России 1995
17 тур
22 июля, суббота 00:00 Локомотив 4:1 Алания
8 тур
24 мая, среда 00:00 Алания 0:1 Локомотив
Чемпионат России 1994
16 тур
20 июля, среда 00:00 Алания 1:1 Локомотив
9 тур
27 апреля, среда 00:00 Локомотив 1:0 Алания
Чемпионат России 1993
28 тур
19 сентября, воскресенье 00:00 Алания 1:0 Локомотив
12 тур
17 мая, понедельник 00:00 Локомотив 0:2 Алания
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 11 тур
29 июня, понедельник 00:00 Алания 0:0 Локомотив
Первый этап, 4 тур
13 апреля, понедельник 00:00 Локомотив 0:3 Алания
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 19 9 2 46:14 +32 66
2. ЦСКА 30 21 3 6 60:26 +34 66
3. Спартак М 30 16 7 7 49:36 +13 55
4. Торпедо М 30 14 8 8 47:32 +15 50
5. Крылья Советов 30 15 4 11 39:32 +7 49
6. Сатурн 30 13 8 9 41:37 +4 47
7. Шинник 30 13 8 9 42:37 +5 47
8. Динамо М 30 12 6 12 38:33 +5 42
9. Ротор 30 11 5 14 27:34 -7 38
10. Зенит 30 8 9 13 36:42 -6 33
11. Ростов 30 7 10 13 29:49 -20 31
12. Алания 30 8 6 16 31:42 -11 30
13. Уралан 30 6 11 13 32:42 -10 29
14. Москва 30 6 10 14 20:39 -19 28
15. Анжи 30 5 10 15 22:43 -21 25
16. Сокол 30 5 8 17 24:45 -21 23
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