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Динамо - Алания

01.11.2003, Суббота, 00:00 мск Москва, стадион ВТБ Арена Россия. Премьер-лига, 30 тур Динамо - Алания
Россия. Премьер-лига 2003
1 тур
16 марта, воскресенье 00:00 Алания 0:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2002
19 тур
10 августа, суббота 00:00 Динамо 0:1 Алания
12 тур
13 мая, понедельник 00:00 Алания 1:2 Динамо
Чемпионат России 2001
17 тур
18 июля, среда 00:00 Алания 3:3 Динамо
3 тур
31 марта, суббота 00:00 Динамо 2:0 Алания
Чемпионат России 2000
20 тур
5 августа, суббота 00:00 Динамо 4:2 Алания
6 тур
30 апреля, воскресенье 00:00 Алания 0:1 Динамо
Чемпионат России 1999
24 тур
18 сентября, суббота 00:00 Динамо 0:0 Алания
10 тур
13 июня, воскресенье 00:00 Алания 5:1 Динамо
Чемпионат России 1998
28 тур
17 октября, суббота 00:00 Динамо 4:1 Алания
13 тур
21 июня, воскресенье 00:00 Алания 2:2 Динамо
Чемпионат России 1997
27 тур
13 сентября, суббота 00:00 Алания 0:1 Динамо
10 тур
17 мая, суббота 00:00 Динамо 1:0 Алания
Чемпионат России 1996
21 тур
20 июля, суббота 00:00 Алания 4:2 Динамо
4 тур
24 марта, воскресенье 00:00 Динамо 1:1 Алания
Чемпионат России 1995
20 тур
9 августа, среда 00:00 Алания 2:0 Динамо
15 тур
8 июля, суббота 00:00 Динамо 1:2 Алания
Чемпионат России 1994
21 тур
26 августа, пятница 00:00 Динамо 1:1 Алания
12 тур
14 мая, суббота 00:00 Алания 1:1 Динамо
Чемпионат России 1993
20 тур
13 июля, вторник 00:00 Алания 2:1 Динамо
4 тур
27 марта, суббота 00:00 Динамо 2:2 Алания
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 20 тур
12 августа, среда 00:00 Динамо 3:1 Алания
Первый этап, 2 тур
1 апреля, среда 00:00 Алания 0:0 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 17 8 5 56:32 +24 59
2. Зенит 30 16 8 6 48:32 +16 56
3. Рубин 30 15 8 7 44:29 +15 53
4. Локомотив 30 15 7 8 54:33 +21 52
5. Шинник 30 12 11 7 43:34 +9 47
6. Динамо М 30 12 10 8 42:29 +13 46
7. Сатурн 30 12 9 9 40:37 +3 45
8. Торпедо М 30 11 10 9 42:38 +4 43
9. Крылья Советов 30 11 9 10 38:33 +5 42
10. Спартак М 30 10 6 14 38:48 -10 36
11. Ростов 30 8 10 12 30:42 -12 34
12. Ротор 30 9 5 16 33:44 -11 32
13. Алания 30 9 4 17 23:43 -20 31
14. Москва 30 8 5 17 25:39 -14 29
15. Уралан 30 6 10 14 23:47 -24 28
16. Черноморец Нв 30 6 6 18 30:49 -19 24
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