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Ротор - Крылья Советов

01.11.2003, Суббота, 00:00 мск Волгоград, стадион Олимпия Россия. Премьер-лига, 30 тур Ротор - Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2003
1 тур
15 марта, суббота 00:00 Крылья Советов 3:0 Ротор
Россия. Премьер-лига 2002
16 тур
24 июля, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Ротор
13 тур
2 июля, вторник 00:00 Ротор 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 2001
25 тур
22 сентября, суббота 00:00 Ротор 3:1 Крылья Советов
11 тур
26 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 3:0 Ротор
Чемпионат России 2000
20 тур
5 августа, суббота 00:00 Ротор 1:1 Крылья Советов
6 тур
30 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:1 Ротор
Чемпионат России 1999
16 тур
14 июля, среда 00:00 Ротор 2:1 Крылья Советов
2 тур
11 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:1 Ротор
Чемпионат России 1998
25 тур
20 сентября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:0 Ротор
10 тур
3 июня, среда 00:00 Ротор 2:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1997
22 тур
9 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Ротор
5 тур
12 апреля, суббота 00:00 Ротор 1:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
22 тур
10 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 0:3 Ротор
3 тур
16 марта, суббота 00:00 Ротор 1:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1995
27 тур
30 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 3:3 Ротор
3 тур
15 апреля, суббота 00:00 Ротор 0:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1994
20 тур
14 августа, воскресенье 00:00 Ротор 5:0 Крылья Советов
15 тур
1 июня, среда 00:00 Крылья Советов 3:1 Ротор
Чемпионат России 1993
32 тур
16 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:1 Ротор
15 тур
17 июня, четверг 00:00 Ротор 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 13 тур
9 июля, четверг 00:00 Ротор 3:0 Крылья Советов
Первый этап, 6 тур
25 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 0:0 Ротор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 17 8 5 56:32 +24 59
2. Зенит 30 16 8 6 48:32 +16 56
3. Рубин 30 15 8 7 44:29 +15 53
4. Локомотив 30 15 7 8 54:33 +21 52
5. Шинник 30 12 11 7 43:34 +9 47
6. Динамо М 30 12 10 8 42:29 +13 46
7. Сатурн 30 12 9 9 40:37 +3 45
8. Торпедо М 30 11 10 9 42:38 +4 43
9. Крылья Советов 30 11 9 10 38:33 +5 42
10. Спартак М 30 10 6 14 38:48 -10 36
11. Ростов 30 8 10 12 30:42 -12 34
12. Ротор 30 9 5 16 33:44 -11 32
13. Алания 30 9 4 17 23:43 -20 31
14. Москва 30 8 5 17 25:39 -14 29
15. Уралан 30 6 10 14 23:47 -24 28
16. Черноморец Нв 30 6 6 18 30:49 -19 24
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