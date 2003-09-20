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Торпедо - Динамо

20.09.2003, Суббота, 00:00 мск Москва, стадион Лужники Россия. Премьер-лига, 25 тур Торпедо - Динамо
Россия. Премьер-лига 2003
6 тур
24 апреля, четверг 00:00 Динамо 1:2 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2002
26 тур
6 октября, воскресенье 00:00 Динамо 3:3 Торпедо
3 тур
17 марта, воскресенье 00:00 Торпедо 2:0 Динамо
Чемпионат России 2001
16 тур
11 июля, среда 00:00 Динамо 0:4 Торпедо
2 тур
17 марта, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Динамо
Чемпионат России 2000
17 тур
14 июля, пятница 00:00 Торпедо 1:1 Динамо
3 тур
7 апреля, пятница 00:00 Динамо 0:0 Торпедо
Чемпионат России 1999
17 тур
21 июля, среда 00:00 Динамо 1:1 Торпедо
3 тур
17 апреля, суббота 00:00 Торпедо 0:1 Динамо
Чемпионат России 1998
20 тур
7 августа, пятница 00:00 Торпедо 2:2 Динамо
5 тур
25 апреля, суббота 00:00 Динамо 0:0 Торпедо
Чемпионат России 1997
31 тур
14 октября, вторник 00:00 Торпедо 0:1 Динамо
14 тур
18 июня, среда 00:00 Динамо 1:1 Торпедо
Чемпионат России 1996
34 тур
3 ноября, воскресенье 00:00 Торпедо 2:5 Динамо
17 тур
16 июля, вторник 00:00 Динамо 1:0 Торпедо
Чемпионат России 1995
21 тур
19 августа, суббота 00:00 Динамо 0:0 Торпедо
13 тур
28 июня, среда 00:00 Торпедо 0:0 Динамо
Чемпионат России 1994
20 тур
14 августа, воскресенье 00:00 Торпедо 0:1 Динамо
13 тур
18 мая, среда 00:00 Динамо 2:0 Торпедо
Чемпионат России 1993
27 тур
11 сентября, суббота 00:00 Динамо 3:2 Торпедо
11 тур
12 мая, среда 00:00 Торпедо 0:4 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 17 8 5 56:32 +24 59
2. Зенит 30 16 8 6 48:32 +16 56
3. Рубин 30 15 8 7 44:29 +15 53
4. Локомотив 30 15 7 8 54:33 +21 52
5. Шинник 30 12 11 7 43:34 +9 47
6. Динамо М 30 12 10 8 42:29 +13 46
7. Сатурн 30 12 9 9 40:37 +3 45
8. Торпедо М 30 11 10 9 42:38 +4 43
9. Крылья Советов 30 11 9 10 38:33 +5 42
10. Спартак М 30 10 6 14 38:48 -10 36
11. Ростов 30 8 10 12 30:42 -12 34
12. Ротор 30 9 5 16 33:44 -11 32
13. Алания 30 9 4 17 23:43 -20 31
14. Москва 30 8 5 17 25:39 -14 29
15. Уралан 30 6 10 14 23:47 -24 28
16. Черноморец Нв 30 6 6 18 30:49 -19 24
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