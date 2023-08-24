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Вратарь «Мурома»: «Стремно проигрывать 2DROTS – хочется закончить с футболом»
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Судья матча «Муром» – 2DROTS получил травму – вышел 17-летний резервный
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Заболотный сделал голевой пас в матче за «Зенит-2» в ПФЛ
Президент омского «Иртыша» Сычев ответил на вопрос о «ГазМясе»
Сычев объяснил, зачем согласился стать президентом «Иртыша»
Сычев прокомментировал назначение в «Иртыш»
Сычев стал президентом омского клуба
«Анжи», «Томь» и еще семь клубов потеряли членство в РФС