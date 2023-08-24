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Муром
Иртыш
Президент омского «Иртыша» Сычев ответил на вопрос о «ГазМясе»
7 февраля, 08:50
1
Сычев объяснил, зачем согласился стать президентом «Иртыша»
7 февраля, 07:55
0
Сычев прокомментировал назначение в «Иртыш»
30 января, 13:01
0
Сычев стал президентом омского клуба
30 января, 09:17
3
Вратарь «Мурома»: «Стремно проигрывать 2DROTS – хочется закончить с футболом»
24 августа 2023, 10:10
3
Вратарь «Мурома»: «Стремно проигрывать 2DROTS – хочется закончить с футболом»
24 августа 2023, 10:10
3
Судья матча «Муром» – 2DROTS получил травму – вышел 17-летний резервный
23 августа 2023, 21:25
1
Фонбет Кубок России. 2DROTS победили «Муром» (3:1) и пробились в следующий раунд
23 августа 2023, 20:58
2
Заболотный сделал голевой пас в матче за «Зенит-2» в ПФЛ
17 июля 2019, 12:42
9
Президент омского «Иртыша» Сычев ответил на вопрос о «ГазМясе»
7 февраля, 08:50
1
Сычев объяснил, зачем согласился стать президентом «Иртыша»
7 февраля, 07:55
0
Сычев прокомментировал назначение в «Иртыш»
30 января, 13:01
0
Сычев стал президентом омского клуба
30 января, 09:17
3
«Анжи», «Томь» и еще семь клубов потеряли членство в РФС
22 июня 2023, 12:16
3
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Муром
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Иртыш
3 : 1
02.03.2024
Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Металлург Л
0 : 0
03.03.2024
Муром
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Металлург Л
0 : 0
03.03.2024
Муром
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Иртыш
3 : 1
02.03.2024
Авангард

Муром - Иртыш - 30 июля 2023

Муром
30.07.2023, воскресенье, 17:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
0 : 3
Матч завершен
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Иртыш
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Информация о матче
Стадион:
им. Виктора Лосева
Россия
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