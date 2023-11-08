Воспитанник «Авангарда» погиб на СВО в 37 лет
Во Второй лиге сыгран договорняк: есть футболисты, которые забанены пожизненно, в деле фигурирует клуб, потерявший лицензию
«Вырвали телефон и нашли переписку с заказчиками»: новые подробности договорного матча во Второй лиге
«СКА-Хабаровск» опубликовал заявление касательно договорного матча с «Салютом»
В «Салюте» не знали, что матч с дублем «СКА-Хабаровска» был договорным: «Ошибки соперников были объяснимы»
Во Второй лиге сыгран договорняк: есть футболисты, которые забанены пожизненно, в деле фигурирует клуб, потерявший лицензию
«Вырвали телефон и нашли переписку с заказчиками»: новые подробности договорного матча во Второй лиге
«СКА-Хабаровск» опубликовал заявление касательно договорного матча с «Салютом»
В «Салюте» не знали, что матч с дублем «СКА-Хабаровска» был договорным: «Ошибки соперников были объяснимы»
Четыре российских футболиста получили пожизненную дисквалификацию за договорной матч
Воспитанник «Авангарда» погиб на СВО в 37 лет
«Авангард» объявил о переходе 18-летнего Сухарева в ЦСКА
«Ростов» подписал игрока «Авангарда» Ковалева
Защитник «Авангарда» Ковалeв: «До последнего надеялся, что клубы договорятся и мой переход в «Ростов» состоится»
«Чемпионат»: «Авангард» отказал «Ростову» в трансфере Ковалева