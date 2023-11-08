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Салют
Авангард
Воспитанник «Авангарда» погиб на СВО в 37 лет
8 ноября 2023, 13:40
0
Во Второй лиге сыгран договорняк: есть футболисты, которые забанены пожизненно, в деле фигурирует клуб, потерявший лицензию
28 апреля 2023, 13:40
15
«Вырвали телефон и нашли переписку с заказчиками»: новые подробности договорного матча во Второй лиге
28 апреля 2023, 07:42
3
«СКА-Хабаровск» опубликовал заявление касательно договорного матча с «Салютом»
27 апреля 2023, 10:10
2
В «Салюте» не знали, что матч с дублем «СКА-Хабаровска» был договорным: «Ошибки соперников были объяснимы»
26 апреля 2023, 18:55
1
Во Второй лиге сыгран договорняк: есть футболисты, которые забанены пожизненно, в деле фигурирует клуб, потерявший лицензию
28 апреля 2023, 13:40
15
«Вырвали телефон и нашли переписку с заказчиками»: новые подробности договорного матча во Второй лиге
28 апреля 2023, 07:42
3
«СКА-Хабаровск» опубликовал заявление касательно договорного матча с «Салютом»
27 апреля 2023, 10:10
2
В «Салюте» не знали, что матч с дублем «СКА-Хабаровска» был договорным: «Ошибки соперников были объяснимы»
26 апреля 2023, 18:55
1
Четыре российских футболиста получили пожизненную дисквалификацию за договорной матч
26 апреля 2023, 17:09
3
Воспитанник «Авангарда» погиб на СВО в 37 лет
8 ноября 2023, 13:40
0
«Авангард» объявил о переходе 18-летнего Сухарева в ЦСКА
23 января 2021, 15:51
3
«Ростов» подписал игрока «Авангарда» Ковалева
13 июля 2020, 15:10
4
Защитник «Авангарда» Ковалeв: «До последнего надеялся, что клубы договорятся и мой переход в «Ростов» состоится»
1 июня 2020, 12:14
3
«Чемпионат»: «Авангард» отказал «Ростову» в трансфере Ковалева
30 мая 2020, 10:17
3
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Салют
Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Иртыш
3 : 1
02.03.2024
Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Иртыш
3 : 1
02.03.2024
Авангард

Салют - Авангард - 29 июля 2023

Салют
29.07.2023, суббота, 18:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 3 тур
0 : 1
Матч завершен
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