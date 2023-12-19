Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Родина-2
Чертаново
Сын Тихонова перейдет в команду отца в Первой лиге
16 января, 08:53
3
Ларин рассказал, сколько Осинькин и Умяров зарабатывали в «Чертаново»
19 декабря 2023, 20:59
0
Ларин объяснил победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
9 декабря 2023, 19:14
4
16-летний полузащитник «Чертаново» отказал «Зениту»
31 октября 2023, 23:38
11
«Спартак» интересуется 16-летним форвардом «Чертаново»
11 сентября 2023, 08:14
5
Сын Тихонова перейдет в команду отца в Первой лиге
16 января, 08:53
3
Врач «Родины» оказала помощь пострадавшему в ДТП в Турции
8 февраля 2023, 08:11
2
Товарищеский матч. «Урал» проиграл «Родине-2»
30 января 2023, 11:44
2
Тренер «Барселоны» возглавил «Родину-2». Он работал с Гави
16 января 2023, 11:07
1
Ларин рассказал, сколько Осинькин и Умяров зарабатывали в «Чертаново»
19 декабря 2023, 20:59
0
Ларин объяснил победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
9 декабря 2023, 19:14
4
16-летний полузащитник «Чертаново» отказал «Зениту»
31 октября 2023, 23:38
11
«Спартак» интересуется 16-летним форвардом «Чертаново»
11 сентября 2023, 08:14
5
Романцев побывал в расположении клуба Второй лиги
27 августа 2023, 12:22
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Родина-2
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Челябинск
2 : 1
03.03.2024
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Челябинск
2 : 1
03.03.2024
Родина-2

Родина-2 - Чертаново - 29 июля 2023

Родина-2
29.07.2023, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 3 тур
2 : 0
Матч завершен
Чертаново
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Родина-2 - Чертаново
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+