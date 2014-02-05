Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Челябинск
Текстильщик
Клуб Второй лиги дал новичку зарплату 700 тысяч рублей в месяц
8 февраля, 23:29
2
Игроки российских клубов массово подрались на сборах в Турции
5 февраля, 15:46
14
Григорян ведет переговоры с клубом из Второй лиги
7 декабря 2023, 10:10
0
Мостовой одним словом описал слухи о своем назначении в «Текстильщик»
30 ноября 2023, 19:30
5
Мостовой может возглавить команду из Второй лиги
30 ноября 2023, 18:50
8
Клуб Второй лиги дал новичку зарплату 700 тысяч рублей в месяц
8 февраля, 23:29
2
Игроки российских клубов массово подрались на сборах в Турции
5 февраля, 15:46
14
В Челябинске избили судью из Камеруна
22 августа 2023, 17:44
6
Игроки «Челябинска» стали донорами крови
15 февраля 2023, 20:44
1
Игрок «Челябинска», бросивший мяч в лицо соперника, дисквалифицирован на два матча
8 апреля 2021, 15:24
3
Григорян ведет переговоры с клубом из Второй лиги
7 декабря 2023, 10:10
0
Мостовой одним словом описал слухи о своем назначении в «Текстильщик»
30 ноября 2023, 19:30
5
Мостовой может возглавить команду из Второй лиги
30 ноября 2023, 18:50
8
Экс-хавбек «Зенита» рассказал, как мог уйти в клуб из Нидерландов
28 ноября 2023, 10:39
0
Ефремов объяснил, почему футболисты боятся говорить о «закулисных играх» агентов
4 октября 2023, 10:07
3
Больше новостей
Последние матчи
Все
Челябинск
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Текстильщик
1 : 1
02.03.2024
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Челябинск
2 : 1
03.03.2024
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Челябинск
2 : 1
03.03.2024
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Текстильщик
1 : 1
02.03.2024
Динамо Бр

Челябинск - Текстильщик - 29 июля 2023

Челябинск
29.07.2023, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 3 тур
1 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Текстильщик
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Челябинск - Текстильщик
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+