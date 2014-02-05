Мостовой может возглавить команду из Второй лиги

Мостовой одним словом описал слухи о своем назначении в «Текстильщик»

Григорян ведет переговоры с клубом из Второй лиги

Игроки российских клубов массово подрались на сборах в Турции

Клуб Второй лиги дал новичку зарплату 700 тысяч рублей в месяц

Игрок «Челябинска», бросивший мяч в лицо соперника, дисквалифицирован на два матча

В Челябинске избили судью из Камеруна

Игроки российских клубов массово подрались на сборах в Турции

Клуб Второй лиги дал новичку зарплату 700 тысяч рублей в месяц

Григорян ведет переговоры с клубом из Второй лиги

Мостовой одним словом описал слухи о своем назначении в «Текстильщик»

Мостовой может возглавить команду из Второй лиги

Экс-хавбек «Зенита» рассказал, как мог уйти в клуб из Нидерландов