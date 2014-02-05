Клуб Второй лиги дал новичку зарплату 700 тысяч рублей в месяц
Игроки российских клубов массово подрались на сборах в Турции
Григорян ведет переговоры с клубом из Второй лиги
Мостовой одним словом описал слухи о своем назначении в «Текстильщик»
Мостовой может возглавить команду из Второй лиги
Клуб Второй лиги дал новичку зарплату 700 тысяч рублей в месяц
Игроки российских клубов массово подрались на сборах в Турции
В Челябинске избили судью из Камеруна
Игроки «Челябинска» стали донорами крови
Игрок «Челябинска», бросивший мяч в лицо соперника, дисквалифицирован на два матча
Григорян ведет переговоры с клубом из Второй лиги
Мостовой одним словом описал слухи о своем назначении в «Текстильщик»
Мостовой может возглавить команду из Второй лиги
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