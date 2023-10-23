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Новосибирск
Форте
«Пари НН» купил голкипера из Второй лиги
2 февраля, 16:44
2
Расписание 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России
23 октября 2023, 19:25
0
Определились пары соперников в шестом раунде Пути регионов Кубка России
20 октября 2023, 12:48
0
Определились все участники 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России
19 октября 2023, 22:13
0
Итоги жеребьевки 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России
29 сентября 2023, 13:59
2
Романцев побывал в расположении клуба Второй лиги
27 августа 2023, 12:22
1
Бояринцев может возглавить «Новосибирск» после выхода в ФНЛ с «Родиной»
6 июня 2022, 16:30
1
«Пари НН» купил голкипера из Второй лиги
2 февраля, 16:44
2
Расписание 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России
23 октября 2023, 19:25
0
Определились пары соперников в шестом раунде Пути регионов Кубка России
20 октября 2023, 12:48
0
Определились все участники 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России
19 октября 2023, 22:13
0
Итоги жеребьевки 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России
29 сентября 2023, 13:59
2
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Последние матчи
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Новосибирск
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Чайка
0 : 0
03.03.2024
Новосибирск
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Чайка
0 : 0
03.03.2024
Новосибирск

Новосибирск - Форте - 29 июля 2023

Новосибирск
29.07.2023, суббота, 13:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 3 тур
1 : 0
Матч завершен
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