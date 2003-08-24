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Ротор - Динамо

24.08.2003, Воскресенье, 00:00 мск Волгоград, стадион Олимпия Россия. Премьер-лига, 22 тур Ротор - Динамо
Россия. Премьер-лига 2003
11 тур
31 мая, суббота 00:00 Динамо 3:1 Ротор
Россия. Премьер-лига 2002
24 тур
21 сентября, суббота 00:00 Динамо 2:3 Ротор
1 тур
9 марта, суббота 00:00 Ротор 0:0 Динамо
Чемпионат России 2001
24 тур
16 сентября, воскресенье 00:00 Динамо 2:1 Ротор
10 тур
19 мая, суббота 00:00 Ротор 1:2 Динамо
Чемпионат России 2000
26 тур
1 октября, воскресенье 00:00 Динамо 2:0 Ротор
12 тур
12 июня, понедельник 00:00 Ротор 2:4 Динамо
Чемпионат России 1999
30 тур
8 ноября, понедельник 00:00 Динамо 2:1 Ротор
1 тур
3 апреля, суббота 00:00 Ротор 1:2 Динамо
Чемпионат России 1998
21 тур
15 августа, суббота 00:00 Динамо 2:2 Ротор
6 тур
2 мая, суббота 00:00 Ротор 0:0 Динамо
Чемпионат России 1997
28 тур
20 сентября, суббота 00:00 Динамо 0:0 Ротор
11 тур
24 мая, суббота 00:00 Ротор 3:1 Динамо
Чемпионат России 1996
25 тур
24 августа, суббота 00:00 Ротор 0:1 Динамо
8 тур
21 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 0:1 Ротор
Чемпионат России 1995
28 тур
14 октября, суббота 00:00 Ротор 0:2 Динамо
4 тур
29 апреля, суббота 00:00 Динамо 1:0 Ротор
Чемпионат России 1994
22 тур
31 августа, среда 00:00 Динамо 0:1 Ротор
14 тур
26 мая, четверг 00:00 Ротор 1:1 Динамо
Чемпионат России 1993
29 тур
24 сентября, пятница 00:00 Ротор 3:2 Динамо
13 тур
5 июня, суббота 00:00 Динамо 0:0 Ротор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 17 8 5 56:32 +24 59
2. Зенит 30 16 8 6 48:32 +16 56
3. Рубин 30 15 8 7 44:29 +15 53
4. Локомотив 30 15 7 8 54:33 +21 52
5. Шинник 30 12 11 7 43:34 +9 47
6. Динамо М 30 12 10 8 42:29 +13 46
7. Сатурн 30 12 9 9 40:37 +3 45
8. Торпедо М 30 11 10 9 42:38 +4 43
9. Крылья Советов 30 11 9 10 38:33 +5 42
10. Спартак М 30 10 6 14 38:48 -10 36
11. Ростов 30 8 10 12 30:42 -12 34
12. Ротор 30 9 5 16 33:44 -11 32
13. Алания 30 9 4 17 23:43 -20 31
14. Москва 30 8 5 17 25:39 -14 29
15. Уралан 30 6 10 14 23:47 -24 28
16. Черноморец Нв 30 6 6 18 30:49 -19 24
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