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Зенит - Шинник

16.08.2003, Суббота, 00:00 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Россия. Премьер-лига, 21 тур Зенит - Шинник
Россия. Премьер-лига 2003
10 тур
24 мая, суббота 00:00 Шинник 3:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2002
27 тур
26 октября, суббота 00:00 Шинник 1:1 Зенит
6 тур
7 апреля, воскресенье 00:00 Зенит 1:1 Шинник
Чемпионат России 1999
16 тур
14 июля, среда 00:00 Зенит 2:1 Шинник
2 тур
11 апреля, воскресенье 00:00 Шинник 0:0 Зенит
Чемпионат России 1998
20 тур
8 августа, суббота 00:00 Шинник 0:0 Зенит
5 тур
25 апреля, суббота 00:00 Зенит 3:0 Шинник
Чемпионат России 1997
23 тур
16 августа, суббота 00:00 Шинник 2:0 Зенит
6 тур
19 апреля, суббота 00:00 Зенит 1:1 Шинник
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 13 тур
9 июля, четверг 00:00 Шинник 1:1 Зенит
Первый этап, 5 тур
23 апреля, четверг 00:00 Зенит 2:0 Шинник
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 17 8 5 56:32 +24 59
2. Зенит 30 16 8 6 48:32 +16 56
3. Рубин 30 15 8 7 44:29 +15 53
4. Локомотив 30 15 7 8 54:33 +21 52
5. Шинник 30 12 11 7 43:34 +9 47
6. Динамо М 30 12 10 8 42:29 +13 46
7. Сатурн 30 12 9 9 40:37 +3 45
8. Торпедо М 30 11 10 9 42:38 +4 43
9. Крылья Советов 30 11 9 10 38:33 +5 42
10. Спартак М 30 10 6 14 38:48 -10 36
11. Ростов 30 8 10 12 30:42 -12 34
12. Ротор 30 9 5 16 33:44 -11 32
13. Алания 30 9 4 17 23:43 -20 31
14. Москва 30 8 5 17 25:39 -14 29
15. Уралан 30 6 10 14 23:47 -24 28
16. Черноморец Нв 30 6 6 18 30:49 -19 24
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