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Черчесов – о работе в «Легии»: «Сказал в раздевалке: если через две недели не будете знать русский язык, играть у меня не будете»
26 февраля, 15:58
0
Фанаты «Легии» устроили перформанс, несмотря на запрет УЕФА
23 февраля, 09:22
18
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
18 декабря 2023, 16:21
0
Скандал в еврокубках: полиция задержала двух игроков «Легии», президента избили дубинками
6 октября 2023, 12:29
0
«Легия» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
21 сентября 2023, 15:48
0
Черчесов – о работе в «Легии»: «Сказал в раздевалке: если через две недели не будете знать русский язык, играть у меня не будете»
26 февраля, 15:58
0
Фанаты «Легии» устроили перформанс, несмотря на запрет УЕФА
23 февраля, 09:22
18
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
18 декабря 2023, 16:21
0
Скандал в еврокубках: полиция задержала двух игроков «Легии», президента избили дубинками
6 октября 2023, 12:29
0
«Легия» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
21 сентября 2023, 15:48
0
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Легия
ЛКС
Польша. Экстракласа, 20 тур
Корона
2 : 1
12.02.2024
ЛКС
Лига конференций, 1/16 финала
Мольде
3 : 2
15.02.2024
Легия
Польша. Экстракласа, 21 тур
Легия
1 : 1
18.02.2024
Пуща
Польша. Экстракласа, 21 тур
ЛКС
0 : 2
18.02.2024
Видзев
Лига конференций, 1/16 финала
Легия
0 : 3
22.02.2024
Мольде
Польша. Экстракласа, 23 тур
Легия
1 : 1
02.03.2024
Погонь
Польша. Экстракласа, 22 тур
Корона
3 : 3
25.02.2024
Легия
Лига конференций, 1/16 финала
Легия
0 : 3
22.02.2024
Мольде
Польша. Экстракласа, 21 тур
Легия
1 : 1
18.02.2024
Пуща
Лига конференций, 1/16 финала
Мольде
3 : 2
15.02.2024
Легия
Польша. Экстракласа, 23 тур
ЛКС
3 : 2
03.03.2024
Пуща
Польша. Экстракласа, 17 тур
Сталь
1 : 0
28.02.2024
ЛКС
Польша. Экстракласа, 22 тур
Погонь
4 : 1
23.02.2024
ЛКС
Польша. Экстракласа, 21 тур
ЛКС
0 : 2
18.02.2024
Видзев
Польша. Экстракласа, 20 тур
Корона
2 : 1
12.02.2024
ЛКС

Легия - ЛКС - 21 июля 2023

Легия
21.07.2023, пятница, 21:30
Польша. Экстракласа, 1 тур
3 : 0
Матч завершен
ЛКС
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Статистика матча Легия - ЛКС
Польша. Экстракласа
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Польша. Экстракласа, 24 тур
Пяст
- : -
08.03.2024
Радомяк
Польша. Экстракласа, 24 тур
Ягеллония
- : -
08.03.2024
Шленск
Польша. Экстракласа, 24 тур
Корона
- : -
09.03.2024
Краковия
Польша. Экстракласа, 24 тур
Пуща
- : -
09.03.2024
Ракув
Польша. Экстракласа, 24 тур
Гурник
- : -
09.03.2024
Лех
Польша. Экстракласа, 24 тур
Пяст
- : -
08.03.2024
Радомяк
Польша. Экстракласа, 24 тур
Ягеллония
- : -
08.03.2024
Шленск
Польша. Экстракласа, 24 тур
Корона
- : -
09.03.2024
Краковия
Польша. Экстракласа, 24 тур
Пуща
- : -
09.03.2024
Ракув
Польша. Экстракласа, 24 тур
Гурник
- : -
09.03.2024
Лех
Россия
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