Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Сталь
Краковия
Коноплянка взял в «Краковии» 80-й номер в честь Роналдиньо
12 февраля 2022, 15:28
1
Гол: «К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут»
2 января 2020, 18:55
3
Гол – о жизни в Перми: «Больше никогда не попрошу русского таксиста ехать быстрее»
2 января 2020, 17:28
8
«Краковия» ведет переговоры с форвардом «Балтики» Маркиным
25 декабря 2019, 18:11
2
Товарищеские матчи. «Оренбург» одолел «Краковию», «Крылья Советов» уступили «Хайдуку»
29 июня 2019, 21:30
1
Коноплянка взял в «Краковии» 80-й номер в честь Роналдиньо
12 февраля 2022, 15:28
1
Гол: «К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут»
2 января 2020, 18:55
3
Гол – о жизни в Перми: «Больше никогда не попрошу русского таксиста ехать быстрее»
2 января 2020, 17:28
8
«Краковия» ведет переговоры с форвардом «Балтики» Маркиным
25 декабря 2019, 18:11
2
Товарищеские матчи. «Оренбург» одолел «Краковию», «Крылья Советов» уступили «Хайдуку»
29 июня 2019, 21:30
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Сталь
Краковия
Польша. Экстракласа, 20 тур
Сталь
2 : 1
09.02.2024
Пуща
Польша. Экстракласа, 20 тур
Краковия
6 : 0
10.02.2024
Радомяк
Польша. Экстракласа, 21 тур
Шленск
0 : 1
16.02.2024
Сталь
Польша. Экстракласа, 21 тур
Заглембе
1 : 1
18.02.2024
Краковия
Польша. Экстракласа, 22 тур
Пяст
0 : 0
23.02.2024
Краковия
Польша. Экстракласа, 23 тур
Радомяк
2 : 1
04.03.2024
Сталь
Польша. Экстракласа, 17 тур
Сталь
1 : 0
28.02.2024
ЛКС
Польша. Экстракласа, 22 тур
Сталь
0 : 0
24.02.2024
Ракув
Польша. Экстракласа, 21 тур
Шленск
0 : 1
16.02.2024
Сталь
Польша. Экстракласа, 20 тур
Сталь
2 : 1
09.02.2024
Пуща
Польша. Экстракласа, 23 тур
Краковия
0 : 1
01.03.2024
Варта
Польша. Экстракласа, 22 тур
Пяст
0 : 0
23.02.2024
Краковия
Польша. Экстракласа, 21 тур
Заглембе
1 : 1
18.02.2024
Краковия
Польша. Экстракласа, 20 тур
Краковия
6 : 0
10.02.2024
Радомяк

Сталь - Краковия - 22 июля 2023

Сталь
22.07.2023, суббота, 16:00
Польша. Экстракласа, 1 тур
2 : 2
Матч завершен
Краковия
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Сталь - Краковия
Польша. Экстракласа
Все
Текущие
Будущие
Польша. Экстракласа, 24 тур
Пяст
- : -
08.03.2024
Радомяк
Польша. Экстракласа, 24 тур
Ягеллония
- : -
08.03.2024
Шленск
Польша. Экстракласа, 24 тур
Корона
- : -
09.03.2024
Краковия
Польша. Экстракласа, 24 тур
Пуща
- : -
09.03.2024
Ракув
Польша. Экстракласа, 24 тур
Гурник
- : -
09.03.2024
Лех
Польша. Экстракласа, 24 тур
Пяст
- : -
08.03.2024
Радомяк
Польша. Экстракласа, 24 тур
Ягеллония
- : -
08.03.2024
Шленск
Польша. Экстракласа, 24 тур
Корона
- : -
09.03.2024
Краковия
Польша. Экстракласа, 24 тур
Пуща
- : -
09.03.2024
Ракув
Польша. Экстракласа, 24 тур
Гурник
- : -
09.03.2024
Лех
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+