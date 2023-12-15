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Ракув
Ягеллония
Лига Европы. Ассист Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Ракув» (4:0), «Арис» с Кокориным проиграл «Спарте» (1:3) и вылетел
15 декабря 2023, 00:55
0
Убежавший с поля в матче ЛЕ игрок «Аталанты» выложил свою тепловую карту: он отметил туалет
22 сентября 2023, 12:45
1
Лига Европы. «Аталанта» Миранчука победила, «Арис» Кокорина проиграл, «Аякс» и «Марсель» забили шесть голов на двоих
21 сентября 2023, 23:59
1
«Локомотив» интересуется капитаном «Ракува» Арсеничем
6 сентября 2023, 14:30
1
Два польских клуба поборются со «Спартаком» за экс-защитника «Ахмата» Анхеля
25 июля 2022, 21:50
3
Лига Европы. Ассист Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Ракув» (4:0), «Арис» с Кокориным проиграл «Спарте» (1:3) и вылетел
15 декабря 2023, 00:55
0
Убежавший с поля в матче ЛЕ игрок «Аталанты» выложил свою тепловую карту: он отметил туалет
22 сентября 2023, 12:45
1
Лига Европы. «Аталанта» Миранчука победила, «Арис» Кокорина проиграл, «Аякс» и «Марсель» забили шесть голов на двоих
21 сентября 2023, 23:59
1
«Локомотив» интересуется капитаном «Ракува» Арсеничем
6 сентября 2023, 14:30
1
Два польских клуба поборются со «Спартаком» за экс-защитника «Ахмата» Анхеля
25 июля 2022, 21:50
3
Жамалетдинов забил первый гол за «Лех» 
21 апреля 2019, 00:53
1
«Чемпионат»: «Ахмат» может купить у «Ягеллонии» хавбека Франковски
20 декабря 2018, 14:13
2
Нападающий сборной Литвы перешел в «Динамо»
26 января 2018, 15:34
22
8news: Черных перешел в «Динамо»
25 января 2018, 23:56
6
«Спорт-Экспресс»: Черных сегодня перейдет в «Динамо»
25 января 2018, 19:10
6
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Последние матчи
Все
Ракув
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 20 тур
Варта
2 : 1
11.02.2024
Ракув
Польша. Экстракласа, 20 тур
Видзев
1 : 3
11.02.2024
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 21 тур
Ягеллония
1 : 2
17.02.2024
Лех
Польша. Экстракласа, 21 тур
Ракув
2 : 1
17.02.2024
Пяст
Польша. Экстракласа, 22 тур
Ягеллония
1 : 1
24.02.2024
Рух
Польша. Экстракласа, 23 тур
Ракув
4 : 0
03.03.2024
Лех
Польша. Экстракласа, 22 тур
Сталь
0 : 0
24.02.2024
Ракув
Польша. Экстракласа, 21 тур
Ракув
2 : 1
17.02.2024
Пяст
Польша. Экстракласа, 20 тур
Варта
2 : 1
11.02.2024
Ракув
Польша. Экстракласа, 23 тур
Гурник
2 : 1
02.03.2024
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 22 тур
Ягеллония
1 : 1
24.02.2024
Рух
Польша. Экстракласа, 21 тур
Ягеллония
1 : 2
17.02.2024
Лех
Польша. Экстракласа, 20 тур
Видзев
1 : 3
11.02.2024
Ягеллония

Ракув - Ягеллония - 22 июля 2023

Ракув
22.07.2023, суббота, 18:30
Польша. Экстракласа, 1 тур
3 : 0
Матч завершен
Ягеллония
Матч
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Статистика матча Ракув - Ягеллония
Польша. Экстракласа
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Текущие
Будущие
Польша. Экстракласа, 24 тур
Пяст
- : -
08.03.2024
Радомяк
Польша. Экстракласа, 24 тур
Ягеллония
- : -
08.03.2024
Шленск
Польша. Экстракласа, 24 тур
Корона
- : -
09.03.2024
Краковия
Польша. Экстракласа, 24 тур
Пуща
- : -
09.03.2024
Ракув
Польша. Экстракласа, 24 тур
Гурник
- : -
09.03.2024
Лех
Польша. Экстракласа, 24 тур
Пяст
- : -
08.03.2024
Радомяк
Польша. Экстракласа, 24 тур
Ягеллония
- : -
08.03.2024
Шленск
Польша. Экстракласа, 24 тур
Корона
- : -
09.03.2024
Краковия
Польша. Экстракласа, 24 тур
Пуща
- : -
09.03.2024
Ракув
Польша. Экстракласа, 24 тур
Гурник
- : -
09.03.2024
Лех
Россия
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