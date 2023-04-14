Лига конференций: все результаты первых четвертьфиналов
Сформировались полуфинальные пары Лиги конференций-2022/23
Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги конференций
Определились все участники 1/4 финала Лиги конференций
Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. «Лацио», «Вильярреал» и «Шериф» узнали соперников
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
Гончаренко – о матче с «Пястом»: «Есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие»
Лига конференций: все результаты первых четвертьфиналов
Сформировались полуфинальные пары Лиги конференций-2022/23
Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги конференций
Определились все участники 1/4 финала Лиги конференций
Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. «Лацио», «Вильярреал» и «Шериф» узнали соперников