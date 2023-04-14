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Новости команд
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Пяст
Лех
Лига конференций: все результаты первых четвертьфиналов
14 апреля 2023, 00:13
2
Сформировались полуфинальные пары Лиги конференций-2022/23
17 марта 2023, 16:29
3
Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги конференций
17 марта 2023, 16:19
1
Определились все участники 1/4 финала Лиги конференций
17 марта 2023, 01:22
1
Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. «Лацио», «Вильярреал» и «Шериф» узнали соперников
24 февраля 2023, 15:21
1
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
1 июля 2021, 21:48
18
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
26 июня 2021, 01:37
17
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
23 августа 2019, 13:44
4
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
21 августа 2019, 18:15
1
Гончаренко – о матче с «Пястом»: «Есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие»
30 января 2018, 06:54
3
Лига конференций: все результаты первых четвертьфиналов
14 апреля 2023, 00:13
2
Сформировались полуфинальные пары Лиги конференций-2022/23
17 марта 2023, 16:29
3
Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги конференций
17 марта 2023, 16:19
1
Определились все участники 1/4 финала Лиги конференций
17 марта 2023, 01:22
1
Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. «Лацио», «Вильярреал» и «Шериф» узнали соперников
24 февраля 2023, 15:21
1
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Последние матчи
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Пяст
Лех
Польша. Экстракласа, 20 тур
Пяст
1 : 3
10.02.2024
Гурник
Польша. Экстракласа, 20 тур
Лех
2 : 0
10.02.2024
Заглембе
Польша. Экстракласа, 21 тур
Ягеллония
1 : 2
17.02.2024
Лех
Польша. Экстракласа, 21 тур
Ракув
2 : 1
17.02.2024
Пяст
Польша. Экстракласа, 22 тур
Пяст
0 : 0
23.02.2024
Краковия
Польша. Экстракласа, 23 тур
Рух
3 : 0
01.03.2024
Пяст
Польша. Экстракласа, 22 тур
Пяст
0 : 0
23.02.2024
Краковия
Польша. Экстракласа, 21 тур
Ракув
2 : 1
17.02.2024
Пяст
Польша. Экстракласа, 20 тур
Пяст
1 : 3
10.02.2024
Гурник
Польша. Экстракласа, 23 тур
Ракув
4 : 0
03.03.2024
Лех
Польша. Экстракласа, 22 тур
Лех
0 : 0
24.02.2024
Шленск
Польша. Экстракласа, 21 тур
Ягеллония
1 : 2
17.02.2024
Лех
Польша. Экстракласа, 20 тур
Лех
2 : 0
10.02.2024
Заглембе

Пяст - Лех - 22 июля 2023

Пяст
22.07.2023, суббота, 21:00
Польша. Экстракласа, 1 тур
1 : 2
Матч завершен
Лех
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Статистика матча Пяст - Лех
Польша. Экстракласа
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Будущие
Польша. Экстракласа, 24 тур
Пяст
- : -
08.03.2024
Радомяк
Польша. Экстракласа, 24 тур
Ягеллония
- : -
08.03.2024
Шленск
Польша. Экстракласа, 24 тур
Корона
- : -
09.03.2024
Краковия
Польша. Экстракласа, 24 тур
Пуща
- : -
09.03.2024
Ракув
Польша. Экстракласа, 24 тур
Гурник
- : -
09.03.2024
Лех
Польша. Экстракласа, 24 тур
Пяст
- : -
08.03.2024
Радомяк
Польша. Экстракласа, 24 тур
Ягеллония
- : -
08.03.2024
Шленск
Польша. Экстракласа, 24 тур
Корона
- : -
09.03.2024
Краковия
Польша. Экстракласа, 24 тур
Пуща
- : -
09.03.2024
Ракув
Польша. Экстракласа, 24 тур
Гурник
- : -
09.03.2024
Лех
Россия
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