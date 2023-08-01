В Польше накажут болельщиков, вывесивших антиукраинские баннеры
Фанаты польского «Шленска» вывесили на матче антиукраинские баннеры
Агент Маньяков: «ЦСКА не предлагал Плахете никакой контракт»
Jezioro Sportu: ЦСКА предлагает за защитника «Шленска» Плахете 2,7 миллиона
«Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»
«Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»
«Ростов» отдал форварда в аренду польской «Короне»
Верховцов стал игроком «Короны»
В Польше накажут болельщиков, вывесивших антиукраинские баннеры
Фанаты польского «Шленска» вывесили на матче антиукраинские баннеры
Агент Маньяков: «ЦСКА не предлагал Плахете никакой контракт»
Jezioro Sportu: ЦСКА предлагает за защитника «Шленска» Плахете 2,7 миллиона
«Локомотив» заинтересовался нападающим молодежной сборной Венгрии