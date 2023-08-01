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Корона
Шленск
В Польше накажут болельщиков, вывесивших антиукраинские баннеры
1 августа 2023, 17:59
5
Фанаты польского «Шленска» вывесили на матче антиукраинские баннеры
1 августа 2023, 11:58
2
Агент Маньяков: «ЦСКА не предлагал Плахете никакой контракт»
26 июня 2020, 14:43
4
Jezioro Sportu: ЦСКА предлагает за защитника «Шленска» Плахете 2,7 миллиона
26 июня 2020, 10:50
6
«Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»
12 декабря 2017, 09:42
1
«Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»
12 декабря 2017, 09:42
1
«Ростов» отдал форварда в аренду польской «Короне»
19 июня 2017, 10:28
5
Верховцов стал игроком «Короны»
31 января 2016, 10:53
2
В Польше накажут болельщиков, вывесивших антиукраинские баннеры
1 августа 2023, 17:59
5
Фанаты польского «Шленска» вывесили на матче антиукраинские баннеры
1 августа 2023, 11:58
2
Агент Маньяков: «ЦСКА не предлагал Плахете никакой контракт»
26 июня 2020, 14:43
4
Jezioro Sportu: ЦСКА предлагает за защитника «Шленска» Плахете 2,7 миллиона
26 июня 2020, 10:50
6
«Локомотив» заинтересовался нападающим молодежной сборной Венгрии
7 ноября 2016, 09:10
11
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Корона
Шленск
Польша. Экстракласа, 3 тур
Шленск
0 : 1
11.02.2024
Погонь
Польша. Экстракласа, 20 тур
Корона
2 : 1
12.02.2024
ЛКС
Польша. Экстракласа, 21 тур
Шленск
0 : 1
16.02.2024
Сталь
Польша. Экстракласа, 21 тур
Гурник
3 : 1
19.02.2024
Корона
Польша. Экстракласа, 22 тур
Лех
0 : 0
24.02.2024
Шленск
Польша. Экстракласа, 23 тур
Заглембе
1 : 0
03.03.2024
Корона
Польша. Экстракласа, 22 тур
Корона
3 : 3
25.02.2024
Легия
Польша. Экстракласа, 21 тур
Гурник
3 : 1
19.02.2024
Корона
Польша. Экстракласа, 20 тур
Корона
2 : 1
12.02.2024
ЛКС
Польша. Экстракласа, 23 тур
Шленск
2 : 1
02.03.2024
Видзев
Польша. Экстракласа, 22 тур
Лех
0 : 0
24.02.2024
Шленск
Польша. Экстракласа, 21 тур
Шленск
0 : 1
16.02.2024
Сталь
Польша. Экстракласа, 3 тур
Шленск
0 : 1
11.02.2024
Погонь

Корона - Шленск - 24 июля 2023

Корона
24.07.2023, понедельник, 20:00
Польша. Экстракласа, 1 тур
1 : 1
Матч завершен
Шленск
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Статистика матча Корона - Шленск
Польша. Экстракласа
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Польша. Экстракласа, 24 тур
Пяст
- : -
08.03.2024
Радомяк
Польша. Экстракласа, 24 тур
Ягеллония
- : -
08.03.2024
Шленск
Польша. Экстракласа, 24 тур
Корона
- : -
09.03.2024
Краковия
Польша. Экстракласа, 24 тур
Пуща
- : -
09.03.2024
Ракув
Польша. Экстракласа, 24 тур
Гурник
- : -
09.03.2024
Лех
Польша. Экстракласа, 24 тур
Пяст
- : -
08.03.2024
Радомяк
Польша. Экстракласа, 24 тур
Ягеллония
- : -
08.03.2024
Шленск
Польша. Экстракласа, 24 тур
Корона
- : -
09.03.2024
Краковия
Польша. Экстракласа, 24 тур
Пуща
- : -
09.03.2024
Ракув
Польша. Экстракласа, 24 тур
Гурник
- : -
09.03.2024
Лех
Россия
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