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Сатурн - Ростов

09.08.2003, Суббота, 00:00 мск Раменское, стадион Сатурн Россия. Премьер-лига, 20 тур Сатурн - Ростов
Россия. Премьер-лига 2003
9 тур
17 мая, суббота 00:00 Ростов 1:2 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2002
25 тур
28 сентября, суббота 00:00 Ростов 2:1 Сатурн
2 тур
12 марта, вторник 00:00 Сатурн 2:0 Ростов
Чемпионат России 2001
23 тур
25 августа, суббота 00:00 Ростов 1:4 Сатурн
9 тур
12 мая, суббота 00:00 Сатурн 0:1 Ростов
Чемпионат России 2000
20 тур
5 августа, суббота 00:00 Сатурн 2:2 Ростов
6 тур
30 апреля, воскресенье 00:00 Ростов 2:0 Сатурн
Чемпионат России 1999
28 тур
23 октября, суббота 00:00 Сатурн 1:1 Ростов
14 тур
30 июня, среда 00:00 Ростов 4:1 Сатурн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 17 8 5 56:32 +24 59
2. Зенит 30 16 8 6 48:32 +16 56
3. Рубин 30 15 8 7 44:29 +15 53
4. Локомотив 30 15 7 8 54:33 +21 52
5. Шинник 30 12 11 7 43:34 +9 47
6. Динамо М 30 12 10 8 42:29 +13 46
7. Сатурн 30 12 9 9 40:37 +3 45
8. Торпедо М 30 11 10 9 42:38 +4 43
9. Крылья Советов 30 11 9 10 38:33 +5 42
10. Спартак М 30 10 6 14 38:48 -10 36
11. Ростов 30 8 10 12 30:42 -12 34
12. Ротор 30 9 5 16 33:44 -11 32
13. Алания 30 9 4 17 23:43 -20 31
14. Москва 30 8 5 17 25:39 -14 29
15. Уралан 30 6 10 14 23:47 -24 28
16. Черноморец Нв 30 6 6 18 30:49 -19 24
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