«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
Гончаренко – о матче с «Пястом»: «Есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие»
«Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»
«Ростов» отдал форварда в аренду польской «Короне»
Верховцов стал игроком «Короны»
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
Гончаренко – о матче с «Пястом»: «Есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие»