Лига Европы. Ассист Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Ракув» (4:0), «Арис» с Кокориным проиграл «Спарте» (1:3) и вылетел
Убежавший с поля в матче ЛЕ игрок «Аталанты» выложил свою тепловую карту: он отметил туалет
Лига Европы. «Аталанта» Миранчука победила, «Арис» Кокорина проиграл, «Аякс» и «Марсель» забили шесть голов на двоих
«Локомотив» интересуется капитаном «Ракува» Арсеничем
Два польских клуба поборются со «Спартаком» за экс-защитника «Ахмата» Анхеля
Лига Европы. Ассист Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Ракув» (4:0), «Арис» с Кокориным проиграл «Спарте» (1:3) и вылетел
Убежавший с поля в матче ЛЕ игрок «Аталанты» выложил свою тепловую карту: он отметил туалет
Лига Европы. «Аталанта» Миранчука победила, «Арис» Кокорина проиграл, «Аякс» и «Марсель» забили шесть голов на двоих
«Локомотив» интересуется капитаном «Ракува» Арсеничем
Два польских клуба поборются со «Спартаком» за экс-защитника «Ахмата» Анхеля
Официально: Подольски – новый игрок «Гурника»
36-летний Подольски ведет переговоры с польским «Гурником»
Агент Вишневски: «К игроку есть интерес из России, Германии, Италии»
«Локомотив» и «Краснодар» интересуются польским защитником Вишневски
Фанат польского «Гурника» скончался после избиения болельщиками «Руха»