Альмквист приостановил контракт с «Ростовом» и перешел в польский клуб
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
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Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
Альмквист приостановил контракт с «Ростовом» и перешел в польский клуб
«Ювентус» следит за 17-летним Козловски. Это самый молодой игрок в истории Евро
«Рубин» хочет купить защитника сборной Грузии Двали
В чемпионском матче «Легии» судья соревновался с игроком в жонглировании мячом
Черчесов: «Хотели выиграть Кубок и положить туда золотые медали чемпионата»
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
Гончаренко – о матче с «Пястом»: «Есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие»