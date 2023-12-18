Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
Лига Европы. Ассист Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Ракув» (4:0), «Арис» с Кокориным проиграл «Спарте» (1:3) и вылетел
Скандал в еврокубках: полиция задержала двух игроков «Легии», президента избили дубинками
Убежавший с поля в матче ЛЕ игрок «Аталанты» выложил свою тепловую карту: он отметил туалет
Лига Европы. «Аталанта» Миранчука победила, «Арис» Кокорина проиграл, «Аякс» и «Марсель» забили шесть голов на двоих
Лига Европы. Ассист Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Ракув» (4:0), «Арис» с Кокориным проиграл «Спарте» (1:3) и вылетел
Убежавший с поля в матче ЛЕ игрок «Аталанты» выложил свою тепловую карту: он отметил туалет
Лига Европы. «Аталанта» Миранчука победила, «Арис» Кокорина проиграл, «Аякс» и «Марсель» забили шесть голов на двоих
«Локомотив» интересуется капитаном «Ракува» Арсеничем
Два польских клуба поборются со «Спартаком» за экс-защитника «Ахмата» Анхеля
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
Скандал в еврокубках: полиция задержала двух игроков «Легии», президента избили дубинками
«Легия» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
Три европейских клуба претендуют на Мишкича из «Урала»
Крыховяк будет готовиться к ЧМ-2022 с «Легией»