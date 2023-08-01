В Польше накажут болельщиков, вывесивших антиукраинские баннеры
Фанаты польского «Шленска» вывесили на матче антиукраинские баннеры
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
Агент Маньяков: «ЦСКА не предлагал Плахете никакой контракт»
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
Гончаренко – о матче с «Пястом»: «Есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие»
В Польше накажут болельщиков, вывесивших антиукраинские баннеры
Фанаты польского «Шленска» вывесили на матче антиукраинские баннеры
Агент Маньяков: «ЦСКА не предлагал Плахете никакой контракт»
Jezioro Sportu: ЦСКА предлагает за защитника «Шленска» Плахете 2,7 миллиона
«Локомотив» заинтересовался нападающим молодежной сборной Венгрии