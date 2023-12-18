Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
Скандал в еврокубках: полиция задержала двух игроков «Легии», президента избили дубинками
«Легия» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
Три европейских клуба претендуют на Мишкича из «Урала»
Крыховяк будет готовиться к ЧМ-2022 с «Легией»
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
Скандал в еврокубках: полиция задержала двух игроков «Легии», президента избили дубинками
«Легия» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
Три европейских клуба претендуют на Мишкича из «Урала»
Крыховяк будет готовиться к ЧМ-2022 с «Легией»
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
Гончаренко – о матче с «Пястом»: «Есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие»